Elmshorn liest Karen Duve

Der Kartenvorverkauf für die Lesewoche beginnt

Avatar_shz von Knuth Penaranda

27. September 2019, 16:36 Uhr

Elmshorn | Bereits das zehnte Mal widmet die Stadt Elmshorn dem Lesen eine eigene Woche. Diesmal dürfen sich Literaturfans auf eine bunte Mischung aus Romanen der renommierten Autorin Karen Duve und auf ein Rahmenprogramm freuen.

Elmshorn liest in diesem Jahr vom 18. bis zum 23. November . Der Vorverkauf für die Veranstaltungsreihe hat bereits begonnen und Tickets können schon jetzt ergattert werden. Das lohnt sich auch, denn die Veranstaltungen sind teils stark nachgefragt. Karten gibt es ab sofort in der Buchhandlung Heymann, Damm 4. Das Programm thematisiert einzelne Werke Duves. Da darf natürlich auch ihr neuestes „Fräulein Nettes kurzer Sommer“ nicht fehlen. Am letzten Abend, dem 23. November, wird die Autorin als Höhepunkt des beliebten Elmshorner Literaturfestivals selbst aus einigen ihrer Romane lesen.

Die Schriftstellerin wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet – zuletzt 2019 mit dem Carl-Amery-Preis, dem Düsseldorfer Literaturpreis und dem Solothurner Literaturpreis. Ihre Romane „Dies ist kein Liebeslied“ (2005) und „Taxi“ (2008) wurden Bestseller und in zahlreiche Sprachen übersetzt. 2011 folgte ihr Selbstversuch „Anständig essen“ und 2015 wurde „Taxi“ verfilmt. Ihr jüngstes Werk „Fräulein Nettes kurzer Sommer“ erschien 2019. Es geht um die junge Dichterin Annette von Droste-Hülshoff und die Welt der letzten Romantiker.

Zum bewährten „Elmshorn liest“-Programm aus Lesungen, Geschichten und Musik gehören in diesem Jahr auch Kulinarisches, Poetry Slam und eine Rückschau auf zehn Jahre „Elmshorn liest“.

www.elmshorn-liest.de