Von Kartoffeln und Mangas : Elmshorn liest: Erste Events sind schon ausverkauft

Elmshorn | Es dauert noch nicht mal mehr einen Monat, dann dreht sich in der Krückaustadt alles um ein Buch. Vom 18. bis 23. September beschäftigt sich Elmshorn im Rahmen des Literaturfestivals „Elmshorn liest“ mit dem Roman „Herr Yamashiro bevorzugt Kartoffeln“ von Christoph Peters.

Das umfangreiche Programm können Literaturfans ab morgen überall in der Stadt finden. Insgesamt gibt es 14 Veranstaltungen, von Lesungen über eine literarische Buttermarkt-Rallye „Rund um die Kartoffel“ bis hin zu einem Manga-Zeichenworkshop. „Die Flyer werden in öffentlichen Gebäuden und in den Geschäften der Innenstadt ausliegen“, kündigt Peter Köhnke vom Kulturamt der Stadt an. Er weist darauf hin, dass der Kartenvorverkauf und die Platzreservierungen bereits seit längerem laufen.

Insbesondere gebe es noch Karten für eine Exkursion auf den Spuren von Herrn Yamashiro. Bereits vor dem Start des Literaturfestivals, am Sonntag, 17. September, geht es zum Kloster Cismar in Grömitz. Dort hat Keramikkünstler Jan Kollwitz, Urenkel von Käthe Kollwitz, sein Atelier. Er ist das Vorbild für die Romanfigur Ernst Liesgang und arbeitet mit dem im Buch beschriebenen japanischen Anagama-Brennofen. Los geht es ab 7.30 Uhr ab dem ZOB Elmshorn. Die Rückkehr ist für 19 Uhr geplant. Die Teilnahme kostet 50 Euro, Karten gibt es beim Kulturamt unter 04121-231391.

Auch für alle anderen Veranstaltungen können noch Karten gekauft oder – bei kostenlosen Angeboten – Plätze reserviert werden. Lediglich der Manga-Zeichenworkshop ist bereits ausverkauft. So können Interessierte zum Beispiel, ebenfalls im Vorfeld des Festivals, von Donnerstag bis Sonnabend, 31. August bis 2. September, die Kunst des Vorlesens in einem Workshop an der Volkshochschule lernen. Die Teilnahme kostet 82,80 Euro, Anmeldungen nimmt die VHS unter der Telefonnummer 04121-231305 entgegen.

Ein Höhepunkt ist sicherlich die Abschlussveranstaltung mit einer Lesung des Autoren Christoph Peters am Sonnabend, 23. September, ab 12 Uhr in der Stadtbücherei. Die Karten für drei Euro werden im Kulturamt verkauft.

von Cornelia Sprenger

erstellt am 24.Aug.2017 | 14:00 Uhr