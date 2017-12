Am 6. Dezember: #wirleuchten : Elmshorn leuchtet für Toleranz: Programm steht

von shz.de

erstellt am 06.Dez.2017 | 18:00 Uhr

Elmshorn | Wir wollen mit den Elmshornerinnen und Elmshornern ein Zeichen setzen gegen Hetze und Fremdenfeindlichkeit. Unterstützen Sie uns am Mittwoch, 6. Dezember, bei unserer Kundgebung auf dem Lichtermarkt in Elmshorn. Beginn ist um 17.15 Uhr auf dem Alten Markt in Elmshorn. Wir wollen gemeinsam für Toleranz leuchten.

Nach der Hetze gegen den Lichtermarkt und den farbigen Elmshorner Weihnachtsengel wollen wir gemeinsam mit den Menschen unserer Stadt zeigen, wie tolerant und weltoffen Elmshorn ist. #wirleuchten

Wir rufen die Elmshorner dazu auf, am Mittwoch auf den Lichtermarkt zu kommen, um gemeinsam die Kerzen zu entzünden und die Taschenlampen und Handys leuchten zu lassen.

Bürgervorsteher und Propst auf der Bühne

Als Redner vor Ort sind Propst Thomas Bergemann, Elmshorns Bürgervorsteher Karl Holbach und Andreas Riedl von der Gewerkschaft Ver.di.

Festus Annunike kommt ursprünglich aus Nigeria. Seit 2010 lebt er in Elmshorn, arbeitet als Busfahrer. Er berichtet über seine persönlichen Erfahrungen, die er in unserer Stadt in den vergangenen Jahren gemacht hat.

EN-Redakteur Knuth Penaranda wird den berührenden Brief verlesen, den Pop-Star Andreas Bourani nach dem Steinbach-Angriff an den Elmshorner Weihnachtsengel auf seiner Facebookseite veröffentlicht hatte. EN-Redaktionsleiter Jan Schönstedt wird die Veranstaltung moderieren.



Für Musik sorgt der Oberstufenchor sowie der Chor der 6. Klasse der Elsa-Brandström-Schule. Außerdem tritt die 14-jährige Singer-Songwriterin Victoria von der Bismarckschule auf.

Wunderkerzen und Buttons

Die EN werden nicht nur 1000 Wunderkerzen, sondern auch 1000 „Elmshorn-leuchtet“-Buttons verteilen, als sichtbares Zeichen für eine Gesellschaft, die zusammensteht und zusammenhält, in der es keinen Platz für rechte Parolen gibt.