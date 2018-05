Elmshorn: Jazz zum Festival-Auftakt

von Knuth Penaranda

03. Mai 2018, 10:43 Uhr

In der Elmshorner Reithalle an der Westerstraße gibt es im Juli und August drei Konzerte des Schleswig-Holstein Musik Festivals. Den Anfang macht das mehrfach preisgekrönte Hamburger Tingvall-Trio(Foto) am 7. Juli um 20 Uhr . In der Besetzung Martin Tingvall (Klavier), Omar Rodriguez Calvo (Bass) und Jürgen Spiegel (Schlagzeug) präsentieren die Jazzer ihr Programm „Cirklar“. Karten gibt es bei der Theatergemeinschaft Elmshorn, (0 41 21) 6 11 89 oder unter www.shmf.de.