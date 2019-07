Elmshorn geht auf Sendung

Sommertour von NDR 1 Welle Nord und Schleswig-Holstein Magazin macht nächste Woche Station

von Bernd Amsberg

09. Juli 2019, 15:54 Uhr

Elmshorn | Es ist, man glaubt es kaum, schon wieder fünf Jahre her. 2014 machte die Sommertour des NDR in Elmshorn Station. Das Südufer des Hafens wurde zur Partymeile, Malon Roudette trat auf – und Elmshorn gewann seine Stadtwette. Nun wird die Stadt an der Krückau wieder für einen Sommerabend weit über ihre Grenzen hinaus für Aufsehen sorgen.

Erneut haben sich die Rundfunkmacher die Elmshorn erneut als einen Veranstaltungsort für ihre Sommertour auserkoren. Und das bedeutet viel Aufmerksamkeit: Reportagen, Beiträge, Interviews und Live-Schalten. NDR 1 Welle Nord und das Schleswig-Holstein Magazin werden eine Woche lang – von Montag, 15. Juli, bis Sonntag, 21. Juli, – aus der größten Stadt des Kreises Pinneberg und der sechstgrößten des Landes berichten.

Montag, 15. Juli, geht es mit der Verkündung der Stadtwette für Elmshorn los: In seinem Tagesprogramm stellt NDR 1 Welle Nord die Wette vor, ab 19.30 Uhr gibt es dann eine ausführliche Erläuterung im Schleswig-Holstein Magazin im NDR Fernsehen.

In den folgenden Tagen sind die NDR Reporterteams von Hörfunk und Fernsehen in Elmshorn unterwegs. Dabei informieren sie sich über den Stand der Wettvorbereitungen, sprechen mit Anwohnern und schalten auch mal live in das jeweilige Programm.

Eine Live-Sendung aus Elmshorn gibt es am Freitag, 19. Juli. Zwischen 14 Uhr und 18 Uhr meldet sich NDR-1-Welle-Nord-Moderator Pascal Hillgruber live aus dem Badepark. Damit stimmt er vor Ort auch auf das große Open-Air-Event am Folgetag ein. Der Ü-Wagen steht dann direkt in der Straße Zum Krückaupark. Besucher sind herzlich willkommen.

Am Sommertour-Abend, Sonnabend, 20. Juli, sendet NDR 1 Welle Nord immer wieder live vom Veranstaltungsareal am Südufer. Das Schleswig-Holstein Magazin schaltet ab 19.30 Uhr live nach Elmshorn, wenn es darum geht, ob die Sommertour-Gäste ihre Wette gegen den NDR gewinnen können.

Vor fünf Jahren mussten die Elmshorner innerhalb von 20 Minuten eine Brücke aus Schwimmflügeln und Luftmatratzen über die Krückau spannen. Das schafften die Elmshorner mühelos und gewannen damals die Stadtwette.

Die Höhepunkte der Sommertour in Elmshorn zeigt das Schleswig-Holstein Magazin am Sonntag, 21. Juli, ab 19.30 Uhr im NDR Fernsehen.

Die Band Glasperlenspiel ist Stargast auf der Bühne in Elmshorn. Vèrena Püschel und Horst Hoof moderieren das Bühnenprogramm, das um 18 Uhr beginnt. Der Eintritt zur Sommertour ist kostenfrei.