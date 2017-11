Volkstrauertag : Elmshorn gedenkt der Opfer

vergrößern 1 von 2 Foto: Laura Kalbow 1 von 2

von Christian Brameshuber

erstellt am 20.Nov.2017 | 12:30 Uhr

Elmshorn | „Einmal wird dieser schreckliche Krieg doch vorbeigehen, einmal werden wir doch wieder Menschen und nicht nur Juden sein!“, schrieb Anne Frank am 11. April 1944 in ihr Tagebuch. Anne Frank sollte das Kriegsende nicht mehr miterleben, sie wurde im Konzentrationslager ermordet. Doch ihre Worte und Gedanken überdauerten den Krieg. Am gestrigen Volkstrauertag gedachten viele Besucher in einer Gedenkstunde für den Frieden der Stadt Elmshorn den vielen Opfern von Krieg und Gewalt.

Doch lange stand eine solche Zeremonie auf der Kippe. Letztes Jahr sollte die Veranstaltung erst gar nicht stattfinden – zu altmodisch sei sie, zu wenig Besucher würden überhaupt kommen. Das dem nicht so ist, bewies die Stadt Elmshorn am Volkstrauertrag. Die Gedenkveranstaltung wurde modernisiert und es wurde mit Traditionen gebrochen. Zahlreiche Besucher versammelten sich zunächst am Gedenkstein für die verstorbenen Zwangsarbeiter und Kriegsgefangenen auf dem Elmshorner Friedhof.

Tausende Arbeiter, vorwiegend aus Ostdeutschland, wurden während des Dritten Reiches in Elmshorn zur Arbeit gezwungen, sie galten als „Untermenschen“ und viele fanden hier den Tod. Die Elmshorner legten kleine Blumen und Blüten auf die große Wiese nieder, damit es „wenigstens heute schön ist.“

Pastor Willfrid Knees von der evangelischen Kirche und Damian Zylla von der katholischen Kirche betonten in ihren Gebeten während der Gedenkstunde in der Kapelle, die Sinnlosigkeit von Krieg und Gewalt. „Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute!“, zitierte Zylla aus dem Brief des Paulus an die Römer.

Mit Musik von Matthias Wichmann, Isolde Kittel-Zerer und Katharina Lawrenz wurden die mahnenden Worte, aber auch das Erinnern an die Immanenz von Frieden untermalt.

Bürgervorsteher Karl Holbach (SPD) gedachte in seiner Totenehrung den Toten aller Völker, den Verfolgten und Ermordeten, denen, die für ihre Überzeugungen und ihren Glauben einstanden, den gefallenen Soldaten, den Opfern unserer heutigen Bürgerkriege und des Terrorismus. An den Ehrenmalen für die Gefallenen des Ersten und Zweiten Weltkrieges schienen sich alle einig: Gewalt sollte nie mit Gewalt gelöst werden.