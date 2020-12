Mitten im Lockdown : Elmshorn: FTSV-Gaststätte an der Wilhelmstraße macht endgültig dicht

29 Jahre lang kümmerte sich Heike Schumann um das leibliche Wohl aller Sportler und Zuschauer. Ihr Partner Uwe Wölm blickt zurück und erklärt, dass sich womöglich auch der FC Elmshorn von der Anlage verabschiedet.

18. Dezember 2020, 16:15 Uhr

Elmshorn | Kennengelernt hätten sie sich schon „vor einer Ewigkeit“, wie Uwe Wölm es ausdrückte. Lieben lernten sich der Funktionär des FC Elmshorn und seine heutige Lebensgefährtin Heike Schumann im September 2009, als FCE-Vorstandsmitglied Rainer Klaar seinen 50. Geburtstag feierte. „An dem Tag sind wir zusammengekommen“, so Wölm.

Der heute 65-Jährige unterstützte seine bessere Hälfte auch nach Kräften bei der Führung des FTSV-Sportheims an der Wilhelmstraße. Doch damit ist es jetzt vorbei. Zum Glück nicht, weil sich Schumann und Wölm trennten – sondern, weil der am Jahresende auslaufende Pachtvertrag für die Gaststätte nicht verlängert wird.

Dies habe „nichts mit der Corona-Krise und den daraus resultierenden Problemen für die Gastronomie zu tun“, beteuerte Wölm, der auf Nachfrage präzisierte: „Unser Entschluss, im Dezember aufzuhören, stand schon zu Beginn des Jahres fest.“ Dieser Abschied fällt Heike Schumann, die sich 29 (!) Jahre lang um das leibliche Wohl aller Zuschauer, Sportler und Verantwortlichen kümmerte, „natürlich nicht leicht“.

Schwierige Suche nach Personal

Am 1. August 1991 hatte Heike Schumanns damaliger Mann Jürgen Schumann das Sportheim von Lisa und Harald Clausen übernommen und führte es bis zur Trennung 2008, während Heike Schumann die Gäste bekochte. 2008 gründeten die Schumanns eine GbR und führten das Sportheim acht Jahre lang gemeinsam, ehe Jürgen Schumann 2016 aus der GbR ausstieg und sein Gewerbe abmeldete.

Aber „nach einer so langen Zeit darf auch mal Schluss sein“, befand ihr Lebensgefährte, der diese Entscheidung neben dem auslaufenden Vertrag vor allem mit „großen Schwierigkeiten bei der Suche nach Personal“ begründete. Schumanns Töchter Stefanie Barthel und Nicole Karp halfen stets nach Kräften. Karp war speziell für die Akquise von neuen Mitarbeitern zuständig, zuletzt aber gesundheitlich angeschlagen.

Corona-Beschränkungen verhindern angemessenen Abschied

„Die jüngste Entwicklung gibt uns mit der Entscheidung, jetzt den Schlussstrich zu ziehen, Recht“, befand Wölm mit Blick auf die Corona-Beschränkungen. Diese brachten Schumann und ihre Mitstreiter leider auch um die Chance, sich angemessen von ihren Gästen zu verabschieden. „Das ist sehr schade und war von uns definitiv anders geplant worden“, klagte Wölm.

Nachdem das Sportheim schon von Mitte März bis Ende Mai während des ersten Lockdowns die Schotten dichtmachen musste, hat es seit Ende Oktober wieder geschlossen. Auf die Möglichkeit, einen Liefer- oder Abholservice anzubieten, wurde bewusst verzichtet. „Dafür hatten wir nicht das richtige Publikum“, sagte Wölm auch mit Verweis darauf, dass das Sportheim immer erst ab 17 Uhr geöffnet hatte.

Die Räumlichkeiten liegen zukünftig brach, weil der Vorstand des FTSV Fortuna Elmshorn sich gegen eine weitere Vermietung oder Verpachtung entschieden hat. Uwe Wölm, Vizepräsident FC Elmshorn

Auch, wenn – hoffentlich – im Frühjahr 2021 die Corona-Regeln wieder gelockert werden, bleibt das Sportheim dauerhaft geschlossen. „Die Räumlichkeiten liegen zukünftig brach, weil der Vorstand des FTSV Fortuna Elmshorn sich gegen eine weitere Vermietung oder Verpachtung entschieden hat“, brachte Wölm in Erfahrung.

Dies könnte, so der 65-Jährige, „ein erster Schritt in die Richtung sein, dass das Sportgelände an der Wilhelmstraße an die Stadt zurückgegeben wird“. Dann könnten die Fußball-Teams des FC Elmshorn nur noch am Ramskamp kicken.

Vorstand des FTSV Fortuna favorisiert den Ramskamp

Im Fortuna-Vorstand mehren sich laut Wölm nämlich die Stimmen, dass es unrentabel sei, zwei Sportstätten aufrechtzuerhalten, weshalb es schon einige Gespräche mit der Stadt Elmshorn gab. „Und da jetzt die Gastronomie- beziehungsweise Pacht-Einnahmen des Sportheims wegfallen, wird es noch schwieriger“, so Wölm. Dafür, sich auf den Ramskamp zu konzentrieren, sprechen die laut Wölm „dort größeren Möglichkeiten“.

So ist am Ramskamp die Geschäftsstelle des FTSV Fortuna beheimatet und neben zwei Rasenplätzen steht auch noch der danebenliegende Grandplatz der Erich-Köstner-Gemeinschaftsschule zur Verfügung. Dagegen gibt es an der Wilhelmstraße nur einen Rasenplatz, hinter dem noch ein kleineres Geläuf für Trainingseinheiten liegt.

Aufstiegsspiel gegen Emden bleibt in Erinnerung

Wölm gab jedoch zu bedenken, dass die Anlage an der Wilhelmstraße über „einen viel größeren und schöneren Kabinentrakt“ verfügt. Gefragt, ob es einen Moment in der 29-jährigen Bewirtung von Gästen geben würde, an den sie sich besonders gut erinnern, nannten Schumann und Wölm nach einer längeren Bedenkzeit den Juni 1991.

In der damaligen Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord gegen den BSV Kickers Emden seien über 3.000 Zuschauer auf der Anlage gewesen. „Auf dem hinteren Platz hatten wir ein großes Festzelt aufgebaut, das nach dem Abpfiff wegflog, als es sehr stürmisch und regnerisch wurde“, blickte Wölm zurück.

Mit dem heutigen Wissen, was mit Helge Melzer und Michael Gurcke passiert ist, bin ich fest davon überzeugt, dass der FCE als Regionalligist insolvent geworden wäre. Uwe Wölm, Vizepräsident FC Elmshorn

Damals scheiterte Rasensport Elmshorn, weil es als Hamburger Vizemeister hinter Kickers Emden – die Ostfriesen traten mit dem späteren Nationalspieler Jörg Heinrich an – nur Zweiter in der Aufstiegsrunde wurde. Der 2004 aus der Fusion der Rasensportler mit dem TSV Fortuna Langelohe entstandene FC Elmshorn verzichtete 2013 als Hamburger Meister auf die Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur Regionalliga.

„Wenn wir damals den Gang in die Regionalliga gewagt hätten, wäre alles anders gekommen“, vermutete Wölm, der allerdings ein düsteres Bild zeichnete: „Mit dem heutigen Wissen, was mit Helge Melzer und Michael Gurcke (damalige FCE-Führung; Anmerkung der Redaktion) passiert ist, bin ich fest davon überzeugt, dass der FCE als Regionalligist insolvent geworden wäre“, fand Wölm deutliche Worte.

Wölm bleibt dem FCE als Funktionär erhalten

Nicht ganz so klar umreißen können Schumann und Wölm ihre Zukunftspläne. Dem FCE werde er „auf jeden Fall treu bleiben“, versprach Wölm, der aktuell Vizepräsident ist. „Vielleicht werden wir einfach nur das Rentnerdasein genießen und, sobald die Corona-Regeln es wieder erlauben, einige Reisen machen“, so Wölm, der nach lanjähriger Tätigkeit für einen Discount-Einzelhändler in Horst seit dem Sommer 2019 Rentner ist.

Deshalb konnte er Schumann zuletzt auch im Sportlerheim vermehrt unterstützen – jedoch „mehr im Hintergrund und nicht am Tresen oder Herd“, so Wölm, der zugab, dass er „kein guter Koch“ sei. In seinem Haus im Heidmühlenweg gehört die Küche deshalb seiner besseren Hälfte: „Da sind wir uns einig“, so Wölm. Umso schöner, dass sie vor elf Jahren bei Klaars Geburtstag zusammenkamen ...