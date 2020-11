Zeugen gesucht : Elmshorn: Diebe stehlen mehrere Taschen am Holstenplatz

Unbekannte haben am Montag Taschen vor einem Laden in Elmshorn geklaut. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

von Deborah Dillmann

24. November 2020, 14:15 Uhr

Elmshorn | Dreister Diebstahl: In Elmshorn haben Unbekannte am Montag (23. November) mehrere Taschen, die vor einem Schuhgeschäft ausgestellt waren, mitgehen lassen. Einen Verdächtigen aus Sachsen-Anhalt mussten die alarmierten Polizisten wieder gehen lassen. Jetzt sucht die Kriminalpolizei Elmshorn nach Zeugen, wie Pressesprecher Lars Brockmann am Dienstag (24. November) mitteilte.

Schwarze Sporttasche mit Diebesgut

Nach derzeitigem Ermittlungsstand zogen Unbekannte einen mit Taschen behängten Verkaufsständer vor einem Schuhgeschäft auf dem Holstenplatz in einen Nebengang und entwendeten dort mehrere Taschen. Das soll zwischen 9 und 15 Uhr passiert sein. Eine Angestellte bemerkte den Verlust und informierte die Polizei.

39-Jähriger streitet jeglichen Zusammenhang mit dem Diebstahl ab

Gegen 15.30 Uhr fanden Beamte eine schwarze Sporttasche in der Königsstraße. Darin befanden sich siebzehn der entwendeten Taschen. Kurz darauf konfrontierten sie einen 39 Jahre alten Mann aus Sachsen-Anhalt, den die Streifenpolizisten zuvor mit der Sporttasche gesehen hatten. Der 39-Jährige stritt jedoch jeglichen Zusammenhang mit dem Diebstahl und der Tasche ab. Die Beamten mussten ihn gehen lassen.

Zeugen gesucht

Die Ermittler der Kriminalpolizei Elmshorn suchen aktuell Zeugen, die eine Person mit einer schwarzen Sporttasche beobachtet haben oder von dieser angesprochen wurden. Wer den Diebstahl beobachtet hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer (04121) 8030 an die Ermittler zu wenden.