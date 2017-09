BTW17 : Elmshorn: Die rote Hochburg ist gefallen

vergrößern 1 von 2 Foto: Michael Stemmer 1 von 2

von Christian Brameshuber

erstellt am 26.Sep.2017 | 16:15 Uhr

Elmshorn | Die größte Stadt im Kreis Pinneberg galt über viele Jahre als Hochburg der Sozialdemokraten. Sie ist gefallen. 8032 Stimmen für die CDU, nur 6926 für die SPD. Natürlich ist Elmshorns CDU-Fraktionschef Immo Neufeldt mit dem Abschneiden seiner Partei zufrieden. „Bundespolitische Themen haben den Ausschlag gegeben. Aber das Ergebnis ist eine Steilvorlage für die Kommunalwahl 2018. Das ist Motivation und Verpflichtung zugleich.“

Euphorisch klingt Neufeldt am Tag nach der Bundestagswahl dennoch nicht. Sorgen bereitet ihm das Abstimmungsverhalten im Problemstadtteil Hainholz. „Wir haben das Vertrauen der Russland-Deutschen verloren. Die sind zu der AfD abgewandert.“ 14,8 Prozent: Die Partei erreichte im Wahlbezirk 13 in Elmshorn ihr mit Abstand bestes Ergebnis. „Wir müssen den Dialog mit den Menschen in Hainholz suchen“, sagt der CDU-Mann.

Der AfD ist es anscheinend gelungen, Nichtwähler anzulocken. Die Wahlbeteiligung in dem Wahlkreis lag bei immerhin 41 Prozent. Bei der Landtagswahl hatten nur 24 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Bei der Wahl am Sonntag lag die Wahlbeteiligung in Elmshorn bei 73 Prozent – und damit sechs Prozentpunkte unter der kreisweiten Wahlbeteiligung.

Bei der Bundestagswahl 2013 hatte die SPD in Elmshorn die Nase noch hauchdünn vor der CDU – diesmal stürzte sie regelrecht ab, auch wenn das Elmshorner Ergebnis (25,8 Prozent) besser ist, als das Ergebnis, das die Sozialdemokraten kreisweit (22,9 Prozent) erreichen konnten. SPD-Fraktionschef Ulrich Lenk macht keinen Hehl daraus, dass es der Erneuerung bedarf. „Personell und programmatisch.“ Es sei wichtig, junge Leute an die Aufgaben heranzuführen. „Wir wurden auf Bundesebene ja gar nicht mehr als SPD wahrgenommen.“ Auch Lenk schaltet auf den Kommunalwahl-Modus um. „Jetzt geht es darum, die Elmshorner davon zu überzeugen, die SPD zu wählen. Wir stehen für Kontinuität in der Stadtpolitik.“ Die Arbeit für Elmshorn sei erfolgreich.

Elmshorns SPD-Chef Ernst Dieter Rossmann – er zog über die Landesliste erneut in den Deutschen Bundestag ein – sprach mit Blick auf das Abschneiden der AfD von einer „historischen Zäsur.“ Die Re-Nationalisierung müsse durchstoßen werden. „Die AfD ist Trump auf Deutsch“, warnte Rossmann. Er hatte den Kampf um das Direktmandat gegen seinen CDU-Kontrahenten Michael von Abercron deutlich verloren, konnte im Kreis Pinneberg nur in Seestermühe und in seiner Heimatstadt Elmshorn (9762 Stimmen zu 8999 Stimmen) mehr Erststimmen holen als Abercron. Die Enttäuschung bei der SPD war am Wahlsonntag riesengroß.

In den Bundestag zurück hat sich die FDP gekämpft. 11,6 Prozent: Elmshorns FDP-Chef Jens Petersen ist mit dem Abschneiden seiner Partei in Elmshorn zufrieden. „Das ist ein tolles Ergebnis. Ich bin hoch erfreut.“ Zweistellig. Quasi auf Augenhöhe mit den Grünen. Vor vier Jahren dümpelten die Liberalen in Elmshorn bei 4,8 Prozent.

Auch Petersen blickt am Tag nach der Bundestagswahl in Richtung Kommunalwahl. „Dieses Ergebnis ist eine große Motivation, auch bei der Kommunalwahl in Elmshorn ein sehr gutes Ergebnis zu erzielen.“ Die Grünen erreichten 11,8 Prozent der Stimmen. „Das ist im Bundestrend ein gutes Ergebnis“, sagte der Grünen-Abgeordnete Matthias Pitzer. Seine Partei sei bei den „Kleinen“ die stärkste Kraft. „Für die lokale Ebene reicht uns das aber nicht. Da streben wir bei der Kommunalwahl im Mai 18 Prozent an.“