Bezahlbares Wohnen : Elmshorn: „Das schreit nach Sanierung“

Verbandsdirektor Andreas Breitner auf Stadtrundgang mit der SPD.

von Christian Brameshuber

19. April 2018, 12:00 Uhr

Elmshorn | Krasser könnte der Gegensatz gar nicht sein. „Das schreit ja geradezu nach einer Sanierung“, sagt Andreas Breitner, als er die Schloßstraße entlang spaziert – rechts die verfallenen Knechtschen Hallen, links die wenig ansehnlichen Hinterhöfe im Blick. Zwei Minuten später steht der Verbandsdirektor des Verbands norddeutscher Wohnungsunternehmen dann vor den Semmelhaack-Neubauten. Mehr als 280 Wohnungen hat der private Investor im Herzen der Stadt hochgezogen – darunter auch geförderte. Alles neu, alles schick und gepflegt. „Hier ist eine gute Durchmischung gelungen. Das Quartier sorgt für eine Belebung der Innenstadt“, erklärt Dörte Köhne-Seiffert (SPD).

Der Rundgang mit Breitner, dem Parteifreund und ehemaligen Kieler Innenminister, durch das Sanierungsgebiet Krückau/Vormstegen ist natürlich ein Stück Wahlkampf – und bezahlbarer Wohnraum ein wichtiges Thema für die Elmshorner SPD. „Viele Menschen haben uns besonders in den letzten Monaten ihr Leid geklagt und gesagt, dass sie sich die Miete für ihre Wohnung eigentlich nicht mehr leisten können“, sagt Köhne-Seiffert

Sich wohnen leisten können

Sich wohnen leisten können: „Es fehlen vor allem auch Wohnungen für die sogenannte Mittelschicht“, sagt Breitner, im Bereich einer Kaltmiete von acht Euro. Der geförderte Wohnungsbau erlebe derzeit eine Renaissance. „Die Durchmischung der Quartiere ist dabei wichtig“, sagt der Verbandsdirektor. In den 1970er Jahren seien Fehler gemacht worden – auch in Elmshorn: „So konnten Wohnghettos entstehen.“ In Neubaugebieten heutzutage 30 Prozent der Wohnungen als gefördert auszuweisen, sei ein gangbarer Weg. „Das darf aber kein Dogma sein“, betont Breitner.

Der Gang durch das Elmshorner Sanierungsgebiet lässt Breitner ein wenig staunen. „Das ist ein gewaltiger Stadtumbau, kein Sprint, sondern ein Dauerlauf.“

Vor den Knechtschen Hallen kommt der kleine Tross zum Stehen. Breitner lässt seinen Blick schweifen, lauscht dabei den Erläuterungen von Köhne-Seiffert und Parteichefin Beate Raudies. Die SPD kämpft dafür, dass die Stadt die denkmalgeschützten Hallen, die sich in Privatbesitz befinden, kauft und dann einen Investor sucht. „Wenn wir als Stadt die Hand draufhaben, haben wir die Planungshoheit“, betont Raudies. Zahlreiche Grundstücke im Sanierungsgebiet gehören bereits der Stadt.

Die richtige Mischung

„Das ist wirklich ortsbildprägend. Ein Abriss wäre eine Sünde“, sagt Breitner. Keine Frage: Der Verbandsdirektor ist beeindruckt von dem riesigen Gebäudekomplex. „Das ist ein geiles Objekt“, entfährt es ihm. In Hamburg-Ottensen wären längst Wohnungen entstanden und teuer vermietet oder verkauft worden. Er könne sich vorstellen, dass sich ein Liebhaber findet, der in die Gebäude investiert.

Zwei Stunden geht es an diesem Mittwochmorgen durch das Quartier, in dem ein großes Stück Elmshorner Zukunft entstehen soll. Bis zu 800 Wohneinheiten sind geplant. Für die Elmshorner SPD hat der Bau neuer Wohnungen am Nordufer neben der Hafenspange Priorität. „Dort wollen wir auch den Bau von Genossenschaftswohnungen ermöglichen“, sagt Köhne-Seiffert. „Unser Ziel für das Quartier Vormstegen ist die richtige „Mischung“ aus Wohnen, Gewerbe, Gastronomie, Einzelhandel und Kultur sowie der Erhalt von Grünflächen für Sport und Freizeit.“