Schnee, Eis und Kälte : Elmshorn: Brücke am Fischteich wird doch nicht zum 1. März fertig

Seit September 2020 wird die Fertigstellung der neuen Aluminium-Konstruktion immer wieder verschoben. Schuld diesmal ist der Wintereinbruch. Wann die wichtige Verbindung wieder genutzt werden kann, ist unklar.

Elmshorn | Fast schon ein Déjà-vu: Die neue Brücke am Fischteich in Elmshorn wird nun doch nicht zum 1. März fertig. Schuld an der erneuten Verzögerung ist diesmal aber nicht das Bauunternehmen, sondern der Wintereinbruch. Das teilte die Stadt mit. Damit bleibt die...

