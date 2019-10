Erfolgsgeschichte : Elmshorn bekommt ein zweites Pop up Huus

In der Innenstadt entsteht ein zweites Geschäft. Der erste Standort wird erweitert.

von Christian Brameshuber

30. Oktober 2019, 15:30 Uhr

Elmshorn | Das Elmshorner Pop Up Huus – dieses Konzept entwickelt sich mehr und mehr zum Erfolgsgeschichte. Am 3. November öffnet das Pop Up Huus II am Damm 1 erstmals seine Türen.

Bald gibt es handgemachte Keramik aus Portugal in der Kö

Doch damit nicht genug. Direkt neben dem Pop Up Huus I in der Königstraße werden Harald Prantner und Sonja Rosebrock einziehen. Sie betreiben bereits ein kleines Geschäft in Hamburg St. Pauli, wo sie handgemachte Keramik aus Portugal verkaufen. Sie hatten sich für die Nutzung des Pop Up Huus beworben. In den Gesprächen mit dem Stadtmarketing stellte sich aber schnell heraus, dass die beiden sich vorstellen können, auch dauerhaft ein Geschäft in Elmshorn zu betreiben.

„Direkt neben unserem Pop Up Huus stand eine kleine Ladenfläche leer, die uns ideal für die Geschäftsidee erschien. Glücklicherweise konnten wir die Eigentümer auch in diesem Fall davon überzeugen, mit uns gemeinsam neue Wege zu beschreiten“, betonte Manuela Kase, Geschäftsführerin des Stadtmarketings. „Sea-Râmica“ bezieht die neuen Räumlichkeiten Anfang November.

Dauerhafter Platz in Elmshorn?

Einen ersten Einblick erhalten die Elmshorner schon am Shopping-Sonntag, 3. November. Offizielle Eröffnung ist dann am Freitag, 8. November. Laut Stadtmarketing ist eine Anmietung bis Ende Januar 2020 geplant. „Wenn wir das Gefühl haben, dass die Elmshorner unsere Keramik so lieben wie wir, können wir uns vorstellen, dauerhaft hier zu bleiben“, betonte Harald Prantner.

Am 1. September war das Konzept Pop Up Huus in Elmshorn gestartet. Die Idee: Kreative Mieter bieten für jeweils vier Wochen ihre innovativen Produkte in dem ehemaligen Blumengeschäft in bester Lage in der Kö an. Die neue City-Plattform wurde gut angenommen. Von den Kunden und den Geschäftsleuten. Der Grundstein für dieses Projekt war vom Stadtmarketing zusammen mit der Stadt Elmshorn, der VB Immobilien und Haus & Grund Elmshorn gelegt worden.

Am Shopping-Sonntag ins Pop Up Huus

Und am anderen Ende der Fußgängerzone wird sich das Pop Up Huus II ebenfalls am verkaufsoffenen Sonntag den Besuchern präsentieren. Martina Gorny hatte mit ihrem Geschäft „Tina’s Fashion for you“ in der Peterstraße 59 vor drei Jahren ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht.

Stadtmarketing Elmshorn

Nun möchte sie weiter in die Innenstadt ziehen und wird ab November für zwei Monate die Ladenfläche am Damm 1 dafür testen. Ergänzt werden die Outfits durch Möbelstücke von Silke Harms.



Das Stadtmarketing Elmshorn nimmt weiterhin Bewerbungen entgegen und freut sich auch über Angebote von Immobilieneigentümern. Kontakt unter der Telefonnummer (04121) 26 60 74 und per Mail an kase@stadtmarketing-elmshorn.de. Die Mietdauer im Pop Up Store beträgt vier Wochen. Die Mieter zahlen eine subventionierte Miete von 250 Euro und Nebenkosten von 180 Euro.