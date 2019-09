ELM: Reiter rudert zurück

Eigenes Nummernschild: Auch das Land winkt ab

Avatar_shz von Knuth Penaranda

07. September 2019, 17:07 Uhr

Elmshorn | Weg mit PI und her mit ELM für Elmshorn. Für seinen Vorstoß für ein eigenes Elmshorn-Kennzeichen – die EN berichteten – erntete Bürgermeisterkandidat Thomas Philipp Reiter (FDP) viel Aufmerksamkeit, viel Kopfschütteln und vor allem in den sozialen Medien Kritik und teilweise Häme. Dass der Kreis Pinneberg klipp und klar erklärte, dass ein eigenes ELM-Kennzeichen rechtlich gar nicht möglich ist, störte ihn dabei wenig. Er warf der Kreisbehörde sogar vor, falsch informiert zu haben. Doch gestern ruderte der 50-Jährige zurück – und zwar mit aller Kraft. „Ich habe immer gesagt, dass das Elmshorn-Kennzeichen nach jetziger Gesetzeslage nicht möglich ist“, lauteten plötzlich die neuen Reiter-Töne. Ihm sei es auch darum gegangen, das Thema in die Öffentlichkeit zu bringen.

Die Rechtslage ist eindeutig. Auf EN-Anfrage hatte gestern auch das schleswig-holsteinische Verkehrsministerium erklärt, dass ein solches ELM-Kennzeichen „rechtlich ausgeschlossen“ ist. Und es stellte auch klar, dass das gar keine kommunale Entscheidung ist. „Die Unterscheidungszeichen werden auf Antrag der Länder vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur festgelegt oder aufgehoben“, betonte Harald Haase, Sprecher des Verkehrministeriums. Es könnten überhaupt nur Altkennzeichen reaktiviert werden, die es bis Oktober 2012 schon einmal gab. Das trifft für ELM nicht zu. „Der Antrag und die Festlegung gänzlich neuer zusätzlicher Unterscheidungszeichen für bestehende Verwaltungsbezirke oder Kreise ist ausgeschlossen“, betonte Haase.

Auch der von Reiter ins Feld geführten Sonderstellung der Stadt Elmshorn als Sitz der Kreisverwaltung und Sitz der Kfz-Zulassungsbehörde erteilt das Land eine klare Absage. Haase: „Eine Ausnahme, weil die Stadt Elmshorn Sitz der Zulassungsbehörde oder der Kreisverwaltung ist, gibt es nicht.“

Das sieht Reiter allerdings anders. Ihm gehe es vor allem um eine politische Bewertung. „Wenn die Mehrzahl der Elmshorner dieses Kennzeichen will, dann muss man eine Initiative starten.“ Gesetze könnten geändert werden. Auch eine Klage sieht er als Option, um ELM für Elmshorn durchzusetzen. Zum jetzigen Zeitpunkt will er aber nicht klagen.

Für Unruhe und auch Unmut sorgte unterdessen ein Foto. Es zeigt den stellvertretenden FDP-Landesvorsitzenden und Verkehrsminister Bernd Buchholz vor der Kfz-Zulassungsstelle in Elmshorn – mit Parteifreund Reiter und dem ELM-Nummernschild, mit dem Reiter in Elmshorn Wahlkampf macht. Hat sich der Minister damit aktiv in den Bürgermeisterwahlkampf in Elmshorn eingemischt? Über seinen Pressesprecher ließ der Minister gestern mitteilen, dass er den Termin in Elmshorn ausschließlich als FDP-Mitglied, nicht als Minister wahrgenommen habe. Das bestätigte auch Reiter gegenüber den EN. Zu Reiters ELM-Vorstoß hat sich der Minister auch geäußert. „Eine reizvolle Idee – und auch ein verständlicher Wunsch nach einem Alleinstellungsmerkmal, aber rechtlich eben nicht umsetzbar.“ Das soll der Minister auch Reiter gesagt haben.