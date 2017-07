Am heutigen Montag, 10.Juli, beginnt am Sportzentrum Holm die 23. Auflage des Elbmarsch-Pokals. Gastgeber TSV Holm, der in der vergangenen Saison mit keinem Fußball-Team am Punktspielbetrieb teilnahm, wagt nun in der B-Kreisklasse 5 einen Neustart und ist damit der klassentiefste Teilnehmer. Titelverteidiger TSV Heist (Kreisliga 8) geht als Favorit ins Turnier.

von Kornelius Krüger

erstellt am 09.Jul.2017 | 18:39 Uhr