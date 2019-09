Einfach nur satirisch gut

Avatar_shz von Knuth Penaranda

16. September 2019, 11:31 Uhr

Elmshorn | Die Narbe auf der Stirn. Den Zauberstab in der Hand. Das Harry-Potter-Image setzte Jonas Stiefel im Wahlkampf ganz bewusst ein. Nein, zaubern kann der 21-Jährige nicht, aber er hat viele Elmshorner verzaubert. Mit seiner Schlagfertigkeit im direkten Duell der Kandidaten. Besonders in der Auseinandersetzung mit FDP-Mann Reiter. Mit seiner Redegewandheit und seinem Selbstvertrauen, das für einen so jungen Mann außergewöhnlich ist.

Und natürlich mit seinem Sinn für die feine Ironie, seiner Gabe, sich selbst und den Wettlauf ums Bürgermeisteramt auch nicht zu ernst zu nehmen. Natürlich hat Stiefel, Mitglied der Satirepartei Die Partei, manchmal den Boden der Seriosität verlassen, um eben mal schnell in den Satiremodus zu schalten. Das ist halt in ihm drin.

Grüner als der Grüne hat er plakatiert und sein Plakat direkt unter Grünen-Kandidat Ahsbahs gepackt. Frech. Und wenn Reiter vorwärts denkt, denkt der Stiefel halt quer. Wichtig: Er hat es dabei nicht übertrieben, fast immer die Balance gewahrt.

In seinem Wahlprogramm hat sich der jüngste Kandidat mit den gesellschaftlichen und sozialen Unwuchten tiefgreifend auseinander gesetzt und dabei viele Antworten gegeben – vor allem für seine, die jüngere Generation. Dabei wurde er nie anbiedernd. Nie besserwisserisch. Nie überheblich. Jonas Stiefel, der Kandidat, sprach und handelte wie Jonas Stiefel, der Bürger. Stiefel ging es immer um sein Elmshorn, nicht um seine Person. Mehr Authentizität ging nicht.

Dass die Kandidatur des 21-Jährigen anfangs auch belächelt und als Satire-Gag kritisiert wurde, hat ihn nicht aus der Bahn geworfen. Im Gegenteil. Er ging seinen Weg konsequent – wohl auch, weil er im Gegensatz zu Hatje, Reiter und Ahsbahs rein gar nichts zu verlieren hatte.

Die Sympathien sind Stiefel zugeflogen, die Stimmen nicht. Nur 711 Elmshorner machten ihr Kreuz bei seinem Namen. Auch weil Stiefel seinen Wahlkampf eher ein bisschen „nebenbei“ absolviert hat. Aber er hat viele wertvolle Erfahrungen gesammelt, seine Partei in seiner Stadt bekannter gemacht und Werbung in eigener Sache betrieben. Das Gesamtpaket war stimmig. Und so wurde am Ende aus dem satirisch guten Kandidaten ein Gewinner der Bürgermeisterwahl, aber mit 21 Jahren noch kein Bürgermeister.

Stiefels Stunde schlägt später – das ist gewiss.