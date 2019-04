Eine überaus vielseitige Werkschau

Wolfgang Werkmeister stellt im Torhaus aus

von Ulf Marek

27. April 2019, 12:09 Uhr

Elmshorn | Diesen Termin sollten sich alle Kunstfreunde aus der Krückaustadt und Umgebung nicht entgehen lassen: Am morgigen Sonntag wird im Torhaus am Elmshorner Probstendamm die nächste Ausstellung des Kunstvereins Elmshorn eröffnet, die zahlreiche Arbeiten von Wolfgang Werkmeister präsentiert – und zwar Radierungen, Ölbilder und Farbstiftzeichnungen.

Der Hamburger Künstler ist in der Region seit langem kein Unbekannter. 1999 stellte er in Elmshorn erstmals beim Kunstverein aus. Er galt schon zu diesem Zeitpunkt als einer der bedeutendsten Meister der Radierkunst in Deutschland – und sein Erfolg hält bis zum heutigen Tag an. Erst vor kurzem waren Fachkritik und Publikum gleichermaßen begeistert, als er im Ostholstein-Museum in Eutin mit einer Retrospektive auf fünf Jahrzehnte seiner künstlerischen Arbeit zurückblickte.

Ebenfalls umfassend wird sich aber auch die aktuelle Ausstellung mit seinen Bildern in Elmshorn den Besuchern präsentieren, denn allein aus seinem druckgrafischen Werk, das mehr als 800 Blätter umfasst, werden viele markante Beispiele aus den Werkzyklen „Hamburg“, „Westküste“, „Ostsee“ und „Landschaft“ zu sehen sein.

Doch der Facettenreichtum des künsterischen Wirkens Werkmeisters hat noch weiteres zu bieten, denn der 1941 in Berlin geborene Künstler hat sich während seiner aktiven Zeit auch immer der Malerei gewidmet. Aus diesem Grund sind in der Ausstellung mehrere, farblich mitunter sehr kraftvoll gestaltete Ölbilder sowie Farbstiftzeichnungen, die erst in der jüngeren Vergangenheit entstanden sind, dem interessierten Kunstfreund zugänglich gemacht.

Werkmeister hatte in der Zeit von 1960 bis 1964 die Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart, Fachklasse für freie Grafik und Illustration Böhmer besucht. Nach seiner Übersiedlung nach Hamburg besuchte er die dortige Fachhochschule für Gestaltung. Mehrere Auslandsaufenthalte rundeten seinen künstlerischen Werdegang ab. Auch erhielt Werkmeister mehrere Preise, so den Kunstpreis der Stadt Baden-Baden (2001) und der Schleswig-Holsteinischen Wirtschaft (2019).

Die Ausstellung, die bis zum 24. Mai laufen wird, beginnt um 11 Uhr. Die Einführung in das Werk des Künstlers wird Thomas Gädecke vom Landesmuseum Schloss Gottorf geben.