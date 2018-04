Eine Streuobstwiese für Hörnerkirchen

von shz.de

09. April 2018, 10:27 Uhr

Nur ein paar Schritte vom Schümannhof entfernt waren vor kurzem ein Dutzend Freiwillige am Werk, um eine kleine Streuobstwiese anzulegen. Jeweils drei Apfel- und Birnenbäume wurden dort gepflanzt, wo einst ein inzwischen aufgegebener Gemeindeweg verlief. Die Aktion lief unter Regie des Umweltausschusses um dessen Vorsitzenden Andreas Welling.

Lokalpolitiker und Anwohner packten bei schönstem Sonnenschein gemeinsam an, um binnen zwei Stunden das Areal auf Vordermann zu bringen. Dabei kam auch schweres Gerät zum Einsatz, um alte Löcher zu stopfen und den Boden eben zu machen. Die sechs Bäumchen wurden von der CDU Hörnerkirchen gespendet.

Die Anwohner wurden von Beginn an am Projekt beteiligt. Gemeinsam plante man die neue Streuobstwiese, und auch deren Pflege soll weitgehend in Anwohnerhand bleiben. Die ersten Früchte werden dann voraussichtlich im kommenden Jahr geerntet werden können. Die Politiker hoffen, für das Anlegen der Wiese auch noch einen Ökopunkt beim Kreis zu bekommen.