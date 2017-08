vergrößern 1 von 3 Foto: Freiburger Orgelbau (2) 1 von 3





Eine Orgel geht auf Reisen. Die Stationen: Dorsten, Freiburg, Sparrieshoop. Konkret geht es um die neue Orgel für die Sparrieshooper Osterkirche. Sie stammt ursprünglich aus der evangelischen Gemeinde Bochum-Querenburg und war nach der Entwidmung der Bochumer Apostelkirche im Jahr 2012 zunächst zerlegt und in Containern verpackt in Dorsten eingelagert.

Mittlerweile hat das Instrument das Lager bei Dorsten verlassen und befindet sich in der Orgelbauwerkstatt Späth bei Freiburg. Der stellvertretende Vorsitzende des Orgelfördervereins, Paul Raab, ließ es sich nicht nehmen, die Orgel auf dem ersten Teil ihres Weges nach Sparrieshoop, von Dorsten nach Freiburg, zu begleiten. Raab hat einen besonderen Bezug zur Orgel. Er hat auf dem Instrument das Orgelspielen gelernt und auch erfahren, dass sie ausgebaut werden sollte.

Das Bochumer Instrument bringt alle Voraussetzungen für den musikalischen Einsatz in der Osterkirche mit, von der Größe bis hin zum Klang. Gebaut wurde die Orgel 1977 in Dresden vom Unternehmen VEB Orgelbau Jehmlich. Die traditionsreiche Firma besteht seit 1808 und befindet sich seit 1990 wieder in Familienbesitz. Der Klangcharakter der Orgel orientiert sich an historischen Vorbildern, die als „norddeutsch-barock“ beschrieben werden.

Noch in Dorsten konnte Raab einen ersten Blick auf die Orgel werfen. Anschließend besiegelten die Kirchmeisterin der evangelischen Kirchengemeinde Bochum-Querenburg, Ulrike Frielinghaus, und Raab per Handschlag die Übergabe der Orgel von der Kirchengemeinde Bochum-Querenburg an den Orgelförderverein Sparrieshoop.



Ab Herbst 2019 soll die Orgel erklingen

Per Spedition gelangte der Container mit der wertvollen Fracht anschließend zur Orgelbauwerkstatt Späth bei Freiburg. Hier wird die Orgel in den nächsten Monaten fachgerecht überarbeitet. Im Herbst 2019 soll sie in der Osterkirche erklingen.

In der Orgelwerkstatt wurden zunächst die zahlreichen Pakete ausgepackt. Raab beschreibt seine Eindrücke: „Nach einer Stunde des Ausladens stehen alle Pakete und großen Teile in der Montagehalle. Die Windladen, auf denen später die Pfeifen stehen, stehen zunächst hochkant an der Wand der Werkstatt.“ Auch den Spieltisch, das Schaltzentrum der Orgel, entdeckt der stellvertretende Vorsitzende des Orgelfördervereins: „ Zum ersten Ansehen ist die Folie ein wenig entfernt worden. Alles macht auf den ersten Blick einen guten Eindruck“, berichtet Raab.

Der Spieltisch des Instruments wird in den nächsten Monaten umgebaut. Das Ergebnis der Maßnahme wird anschließend nicht zu sehen ein, bedeutet aber eine enorme Spielerleichterung für den Organisten. Die mechanische Registertraktur wird um eine elektrische Registertraktur ergänzt. Dadurch ist es künftig möglich, unterschiedliche Registerkombinationen, also Klangfarben der Orgel, voreinzustellen. Während des Spiels kann diese Voreinstellung auf Knopfdruck abgerufen werden.

Die Pfeifen der Orgel scheinen die Lagerung ebenfalls gut überstanden zu haben. Nur wenige müssen wieder in Form gebracht werden. Die meisten warten auf die Intonation. „Das bedeutet, dass sie wieder auf ihren ursprünglichen Klangcharakter und ihre Tonhöhe eingerichtet werden“, erzählt Raab weiter.

Gegen Ende des ersten Werkstatttages der Orgel waren bereits neun ganze und drei halbe Register ausgepackt, sortiert und beschriftet worden. In den nächsten Wochen wird das Sortieren und Beschriften weiter gehen, ebenso wie der fachgerechte Umbau.