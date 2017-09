In der Heimat bedroht : Eine Flucht für den Glauben

vergrößern 1 von 1 Foto: Cornelia Sprenger 1 von 1

von Cornelia Sprenger

erstellt am 29.Sep.2017 | 16:02 Uhr

Elmshorn | Die Geschichte von Farideh Ganjoor Tehrani klingt nach deutschen Maßstäben unglaublich. Die 58-Jährige musste aus ihrem Heimatland fliehen, weil ihr dort die Todesstrafe droht. Ihr einziges Verbrechen: Die Iranerin ist heimlich vom Islam zum Christentum übergetreten. Schlimmer noch: Weil Ganjoor Tehrani nicht bereit war, zu ihrem geschiedenen Ehemann zurückzukehren, verriet ihre eigene Tochter sie an den Ex-Mann.

Jetzt, vier Jahre später, sitzt Farideh Ganjoor Tehrani entspannt im Aufenthaltsraum der Kirche St. Nikolai, ist sorgfältig geschminkt und trägt ihre schulterlangen Haare offen. Ihr Leben hat sich dramatisch verändert. Auf Wohlstand und ein eigenes Haus muss die ehemalige Frau eines Zahnarztes in Deutschland verzichten. Dafür schreibt ihr hier niemand vor, was sie zu glauben oder wie sie ihren Körper zu verhüllen hat. „Der Glaube an Gott ist mir mehr wert als Besitztümer“, sagt Ganjoor Tehrani in gebrochenem Deutsch.

Zum Christentum ist Farideh Ganjoor Tehrani nach eigenen Worten gekommen, weil ihr eine Stimme im Traum befohlen habe, fortan zu Jesus Christus zu beten. Zu diesem Zeitpunkt wusste sie fast nichts über den christlichen Glauben. Der Iran ist eine theokratische Republik. Menschenrechte werden missachtet, dafür durchdringt die staatliche Kontrolle auf religiöse Konformität das Leben aller Bürger und beschneidet die individuelle Freiheit des Einzelnen. Beim Abfall vom Glauben droht Muslimen die Todesstrafe.

Ganjoor Tehrani traf sich im Geheimen mit anderen zum Christentum übergetretenen Muslimen in Privatwohnungen zum Gottesdienst. Nach außen hin trugen die Frauen Kopftücher und fasteten im Ramadan – immer in der Angst vor der Entdeckung lebend. Die Bibel studierten sie im Internet. Das ging so lange gut, bis die älteste, im Iran lebende Tochter vom Glaubenswechsel ihrer Mutter erfuhr. „Sie drohte mir“, erinnert sich Ganjoor Tehrani. „Wenn ich nicht zu meinem Ex-Mann zurückkehre, würde sie verraten, dass ich Christin bin.“ Die Iranerin hatte Angst davor, wegen des Religionswechsels festgenommen zu werden, ja sogar getötet zu werden. Sie sah ihre einzige Möglichkeit darin, das Land zu verlassen. Das Kopftuch legte Ganjoor Tehrani noch im Flugzeug ab.

Inzwischen lebt die 58-Jährige in Elmshorn, ist festes Mitglied der Kirchengemeinde St. Nikolai, geht jeden Sonntag in die Kirche. Sie genießt es, offen in die Kirche zu gehen, Weihnachten zu feiern, westliche Kleidung zu tragen und sich zu schminken. Pastorin Antje Eddelbüttel hat die Iranerin vor einem Jahr verheiratet. Der neue Mann in Ganjoor Tehranis Leben ist ebenfalls Iraner und 23 Jahre jünger als sie. „Wir kannten uns flüchtig aus dem Iran und haben uns in der Erstaufnahmeeinrichtung wieder getroffen“, sagt Ganjoor Tehrani. Geheiratet hat sie ihren Mann erst, nachdem er Christ geworden ist. Ihr Mann ist bei Eddelbüttel im Taufkurs gewesen, so, wie die meisten der 15 Iraner, die mittlerweile Mitglieder der Kirchengemeinde sind. Vom Islam wollen sie nichts mehr wissen, zu sehr sind sie in ihrer Heimat im Namen dieser Religion unterdrückt worden. „Ich versuche, mit ihnen über eine liberale Form des Islam zu sprechen“, sagt Eddelbüttel. „Aber sie haben die Nase voll vom Islam – weil sie ihn als Diktatur erlebt haben.“

Für Eddelbüttel ist es jedes Mal eine schwere Entscheidung, wen sie tauft und wen nicht. „Ich möchte nur diejenigen taufen, die an Jesus Christus glauben“, sagt sie. „Viele Flüchtlinge hoffen, durch die Konversion schneller ihre Anerkennung zu bekommen.“ Andererseits bedeutet die Konversion ein Risiko: Die Taufe ist keine Garantie, in Deutschland bleiben zu dürfen. Wer als Christ in den Iran zurückkehren muss, riskiert die Todesstrafe. „Ich nehme das sehr ernst und lasse mir immer ein paar Monate Zeit“, sagt Eddelbüttel.

Farideh Ganjoor Tehrani ist seit einem Jahr als Flüchtling anerkannt und muss nicht mehr fürchten, in den Iran abgeschoben zu werden. Neuerdings hat sie auch eine Arbeit als Kinderbetreuerin in einer Hamburger Familie mit iranischen Wurzeln. „Ich bin sehr glücklich, in Deutschland zu sein“, sagt Ganjoor Tehrani. „Ich habe meine innere Ruhe gefunden.“