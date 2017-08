Einbruch in Reitstall: 50 Sättel gestohlen

Sie kamen nachts, wahrscheinlich mit einem Transporter – und sie haben reichlich Beute gemacht. Diebe haben im Reitstall Johannsen in Tornesch-Ahrenlohe in der Nacht von Montag auf Dienstag etwa 50 wertvolle Sättel gestohlen. Die Polizei schätzt den Schaden auf 50 000 Euro. Reitstallbesitzer Harm Johannsen ist entsetzt. Er hat bereits in den sozialen Medien andere Reiter gewarnt. Er befürchtet, dass eine Bande am Werk ist.

Die Sättel waren in Sattelschränken auf dem Gelände des Reitstalls untergebracht. Zuerst, berichtet Johannsen im Gespräch mit unserer Zeitung, hätten die Täter eine Haustür, eine Extrasicherung der Sattelkammer, aufgebrochen. Anschließend wurden die Schränke mit Bolzenschneidern geknackt. „Die haben strukturiert und professionell gearbeitet“, meint er. Es komme zwar immer mal wieder vor, dass Sättel aus Sattelkammern gestohlen würden, vor allem in der dunklen Jahreszeit. „Von einem ähnlichen Fall habe ich aber lange nichts gehört“, sagt er.

Die Polizei vermutet, dass die schweren Reitutensilien mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert wurden. Wie Johannsen berichtet, wurden Reifenspuren und Fußabdrücke in Tatortnähe entdeckt. Auch Sturmhauben und Handschuhe, die im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten, seien gefunden worden.



Vor einigen Jahren Satteldiebin gefasst

Der Reitstall ist nicht zum ersten Mal von Kriminellen heimgesucht worden. Vor einigen Jahren wurden schon einmal Sättel gestohlen. Die Diebin war später gefasst worden. Sie hatte vor allem besonders wertvolle Sättel im Visier. Das war diesmal nach Einschätzung Johannsens anders: „Die haben nicht ausgewählt wie damals, sondern alles mitgenommen.“

Über den Reitstall sind die Sättel nicht versichert. Dafür müsse jeder Pferdebesitzer selbst sorgenn. In der Regel decke die Hausratversicherung das Risiko ab. Die Polizei hofft nun auf Hinweise unter Telefon (0 41 22) 7 05 30. Außerdem werden die Eigentümer der Sättel gebeten, den Diebstahl umgehend der Polizei zu melden. Wichtig sind, so die Beamten, vor allem Angaben zum Hersteller, Typ, Farbe und Größenbezeichnungen sowie eventuell Individualnummern. Hilfreich seien auch individuelle Merkmale oder Codierungen. Laut Polizei erleichtern die Individualnummern das Wiederauffinden der Sättel und im Falle eines Fahndungserfolgs ihre Zuordnung.





von Bernd Amsberg

erstellt am 23.Aug.2017 | 12:18 Uhr