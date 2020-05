Bargeld und Papiere weg : Einbruch in Neuendorfer Hof: Tresor mittels Schubkarre gestohlen

Mehrere Täter sind am Wochenende in den landwirtschaftlichen Betrieb eingebrochen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

von Deborah Dillmann

26. Mai 2020, 11:45 Uhr

Neuendorf | Bei einem Einbruch in ein Gehöft in Neuendorf bei Elmshorn haben Unbekannte am vergangenen Wochenende einen Tresor samt Inhalt erbeutet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, teilte Polizeipressesprecherin Merle Neufeld am Dienstag (26. Mai) mit.

Flucht dank Schubkarre

Die mutmaßlichen Täter sollen im Zeitraum von Sonnabend, 23. Mai, 22 Uhr, bis Sonntag, 24. Mai, 7 Uhr, gewaltsam über ein Fenster in das Büro auf dem Hof in der Straße Dorfreihe eingedrungen sein. Dort sollen sie den Geldschrank, der Papiere und Bargeld enthielt, auf eine Schubkarre geladen haben. Laut Neufeld geht die Polizei deshalb von mindestens zwei Tätern aus, denn "der Tresor war nicht ganz leicht", erklärt sie.

Weiter gehen die Beamten davon aus, dass die mutmaßlichen Täter ihr Diebesgut in der Schubkarre zu einem Auto an der Bundesstraße 431 transportierten und dann flüchteten.

Zeugen gesucht

Hinweise auf die Täter gibt es bis jetzt keine. Zeugen werden gebeten sich bei der Kripo in Itzehoe unter der Rufnummer (04821) 6020 zu melden.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?