Zeugen gesucht : Einbruch in Neuendorf bei Elmshorn: Diebe stehlen wertvollen Ring

Unbekannte haben Bargeld und Schmuck aus einem Einfamilienhaus gestohlen. Hinweise auf die Täter gibt es bisher nicht.

von Deborah Dillmann

12. August 2020, 17:12 Uhr

Neuendorf | Bei einem Einbruch in Neuendorf bei Elmshorn haben Diebe unter anderem einen wertvollen Ring gestohlen. Wie die Polizei am Mittwoch (12. August) mitteilte, brachen die Täter im Zeitraum vom 26. Juli bis 5. August in das Einfamilienhaus in der Straße Lühnhüserdeich ein.

Wertvoller Ring und Bargeld gestohlen

Die Unbekannten sollen sich in Abwesenheit der Bewohner über ein aufgebrochenes Fenster Zutritt verschafft haben. Aus dem Inneren stahlen sie unter anderem den Ring im Wert von mehreren hundert Euro und etwas Bargeld. Hinweise auf die Einbrecher gibt es bislang keine.

Zeugenaufruf

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Itzehoe unter der Telefonnummer (04821) 6020 zu melden.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?