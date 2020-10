Zeugen gesucht : Einbruch in Einfamilienhaus in Sparrieshoop: Täter stehlen Bargeld und Schmuck

Zweimal waren Häuser in der Kirchenstraße das Ziel, in einem Fall hatten die Einbrecher aber keinen Erfolg.

12. Oktober 2020, 11:30 Uhr

Klein Offenseth-Sparrieshoop | Nach zwei Einbrüchen in Klein Offenseth-Sparrieshoop (Kreis Pinneberg) ist die Kriminalpolizei Pinneberg auf der Suche nach den Tätern und Zeugen. Unbekannte waren jeweils am Freitag und am Samstag (9. und 10. Oktober) in Wohnhäuser an der Kirchenstraße eingedrungen. In einem Fall wurden Schmuck und Bargeld gestohlen, wie Lars Brockmann von der Pressestelle der Polizei in Bad Segeberg am Montag (12. Oktober) mitteilte.

Zwei Taten binnen 24 Stunden

Im ersten Fall war am Freitag ein Einfamilienhaus das Ziel unbekannter Täter. Sie drangen zwischen 10.30 und 15.55 Uhr in das Gebäude ein und stahlen unter anderem Schmuck und Bargeld. Eine Zeugin beobachtete gegen 15 Uhr drei Männer im Alter von etwa 25 Jahren und einer Körpergröße zwischen 1,70 und 1,85 Meter, die an dem betroffenen Wohnhaus vorbeigingen. Ob die drei Unbekannten mit der Tat in Verbindung stehen, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen der Kriminalinspektion Pinneberg.

Der zweite Fall ereignete sich am Samstag ebenfalls in der Kirchenstraße. Zwischen 16.30 und 19.40 Uhr hebelten Unbekannte vergeblich an der Hauseingangstür eines Zweifamilienhauses, gelangten allerdings nicht ins Wohnhaus. Beamte des Polizeireviers Elmshorn nahmen die Einbrüche auf und veranlassten die Spurensicherung.

Zeugen werden gesucht

Das Sachgebiet 4 der Kriminalinspektion Pinneberg hat die Ermittlungen in beiden Fällen übernommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen liefern können. Die Ermittler sind unter der Rufnummer (04101) 20 20 zu erreichen.

