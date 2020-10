Zeugen gesucht : Einbruch in Einfamilienhaus in Klein Offenseth: Täter stehlen Bargeld

Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Elmshorn zu melden.

von Uta Habekost

12. Oktober 2020, 11:30 Uhr

Klein Offenseth-Sparrieshoop | Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht von Freitag auf Sonnabend (9. und 10. Oktober) in ein Einfamilienhaus in der Gemeinde Klein Offenseth-Sparrieshoop eingebrochen. Dafür hatten sie die Tür des zum Gebäude gehörenden Wintergartens aufgehebelt.

Die Diebe durchsuchten das Haus und entwendeten Bargeld und Wertgegenstände. Nach der Tat entkamen sie unerkannt.

Wer in der Gemeinde, insbesondere im Ortsteil Klein Offenseth, etwas Ungewöhnliches beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Elmshorn unter der Telefonnummer (0 41 21) 80 30 in Verbindung zu setzen.

