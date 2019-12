Polizei sucht nach Zeugen : Einbruch in der Elmshorner Eichstraße: Haus nach Wertsachen durchwühlt

Die Tat hatte sich laut Polizei am vergangenen Wochenende ereignet.

von Christian Uthoff

30. Dezember 2019, 11:39 Uhr

Elmshorn | Nach einem Einbruch am vergangenen Wochenende in Elmshorn ist die Polizei derzeit auf der Suche nach Zeugen. Das teilte Pressesprecherin Silke Westphal am Montag (30. Dezember) mit. Die Tat hatte sich an der Eichstraße ereignet.

Der oder die Täter sollen in der Zeit von Freitag (27. Dezember), 9.30 Uhr, bis Sonntag (29. Dezember), 12.45 Uhr, in das Einfamilienhaus eingestiegen sein. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude und durchwühlten das Haus nach Wertsachen. Die genaue Schadenshöhe und das Diebesgut stehen noch nicht abschließend fest, so Westphal.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (04101) 2020 um Hinweise.

