Neuendorf bei Elmshorn : Einbrecher wüten in Kita: Wer kann Hinweise geben?

Während der Tat entstand erheblicher Sachschaden. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

von Knuth Peñaranda

31. Januar 2020, 15:25 Uhr

Neuendorf | Nach einem Einbruch in die evangelische Kindertagesstätte Neuendorf an der Straße Moorhusen sucht die Polizei jetzt Zeugen. In der Zeit zwischen Donnerstag (30. Januar), 16 Uhr, und Freitag, 7 Uhr, haben Unbekannte eine rückwärtige Tür am Gebäude aufgebrochen. Dabei richteten die Täter erheblichen Sachschaden an.

Die Polizei beziffert den Schaden mit rund 5000 Euro. Anschließend durchsuchten die Einbrecher die Räume und stahlen einen zweistelligen Bargeldbetrag.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, sollten sich mit der Kripo in Itzehoe unter Telefon (04821) 6020 in Verbindung setzen.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?