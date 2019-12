Zeugen gesucht : Einbrecher stehlen Schmuck aus Elmshorner Doppelhaushälfte

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

10. Dezember 2019, 11:20 Uhr

Elmshorn | Eine Doppelhaushälfte in der Stargarder Straße in Elmshorn ist am Wochenende zum Ziel von Einbrechern geworden. Nach Angaben von Polizeisprecher Steffen Büntjen stiegen die bislang unbekannten Täter zwischen Freitagmorgen, 7.20 Uhr, und Montagabend, 18.30 Uhr, ins Haus ein. Dabei stahlen sie überwiegend Schmuck.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnumer 04101 2020 zu melden.

