Ein Start-up für die Weiterbildung

Junger Elmshorner sieht Fachkräftemangel im Erziehungswesen als Chance und gründet die „Themenräume Akademie“

von Wolfgang Duveneck

24. Februar 2020, 09:43 Uhr

ELMSHORN | Sein eigener Chef sein, selbst die Geschicke einer Firma lenken, Erfolg haben und damit natürlich auch Geld verdienen: Viele junge Leute träumen von einem Start-up-Unternehmen. Stefan Lohse aus Elmshorn gehört zu denen, die es gewagt haben. Seit einem Jahr läuft seine GmbH in der Königstraße 34 mit wachsendem Erfolg. Den großen Fachkräftemangel im Erziehungswesen hat der 37-Jährige als seine Chance erkannt. „Themenräume“ heißt die Firma, mit der er andere Menschen für ihre Aufgaben in den Bereichen rund um kindliche Bildungseinrichtungen fit machen möchte.

Zweijähriger Vorbereitungskursus auf die Erzieher-Prüfung

Dazu gehört zum Beispiel ein zweijähriger Vorbereitungskursus auf die externe Prüfung zum staatlich anerkannten Erzieher für die Fachschulen für Sozialpädagogik in Schleswig-Holstein. Die Externenprüfung bietet die Möglichkeit, den Abschluss berufsbegleitend zu erreichen.

Schleswig-Holstein ist bei den Zulassungsvoraussetzungen sehr streng. Deshalb weichen viele Interessierte auf Hamburger Fachschulen aus. Stefan Lohse.

Auch ihnen möchte der Unternehmensgründer mit seinem Angebot entgegenkommen.

Ein großer Vorteil ist der verkehrsgünstige Standort. Niemand muss mehr bis Hamburg fahren. Stefan Lohse

Auch der übrige Angebotskatalog ist umfangreich. Er reicht von Themen wie Sprachbildung im Kita-Alltag über „Mit (schwierigen) Eltern reden – aber wie?“ bis zum „Umgang mit Konflikten im Offenen Ganztag“ oder „Sexualität im Grundschulalter“. Alle Seminare, so hebt Lohse hervor, orientieren sich an den Herausforderungen und Bedarfen des beruflichen Alltags der Teilnehmenden.

Der Vorbereitungskurs zur Externenprüfung ist auf acht Teilnehmende begrenzt. „In der nahezu familiären Atmosphäre bleibt genügend Zeit und Raum für den individuellen Lernprozess“, so Lohse. „Die Sitzordnung in den Weiterbildungen ermöglicht einen Austausch, bei dem sich alle Teilnehmenden im Blick haben. Die Dozenten verstehen sich als Lernbegleiter auf Augenhöhe.“

Zur angenehmen Atmosphäre soll die Arbeit in hellen Altbauräumen mit moderner Ausstattung gehören. Lohses Devise: „Lernen gelingt, wenn der Mensch sich wohlfühlt.“ Für ihn selbst gilt: „Ich habe einen tollen Job, der mir sehr viel Spaß macht. Noch mehr Spaß aber macht es mir, andere für einen solchen Beruf zu begeistern.“

Ursprünglich hatte er auf Lehramt studiert. „Doch der Lehrerberuf am Kind ist nicht meiner“, stellte Lohse damals fest und brach das Studium ab. Stattdessen widmete er sich der Sozialpädagogik, wurde zunächst staatlich anerkannter Erzieher und arbeitete unter anderem als Schulsozialarbeiter, Kita-Leitung und sozialpädagogische Familienhilfe. Er kennt Theorie und Praxis – Rüstzeug genug, um sein Unternehmen auf drei Standbeine zu stellen: Weiterbildung, berufliche Nachhilfe und Supervision.

Unter Supervision versteht der Elmshorner berufsbezogene Beratung, bei der Einzelpersonen, Teams oder Gruppen an selbst gewählten Themen arbeiten. „Im Mittelpunkt von Supervision steht der ganzheitliche Mensch mit all seinen Facetten, Erfahrungen, Gefühlen und Ressourcen“, sagt er. „Wer zum Beispiel einen Wunsch nach Veränderung oder Entwicklung hat oder vor einer wichtigen beruflichen Entscheidung steht, ist bei mir richtig“, erklärt Lohse weiter. „Das gilt auch, wenn es vielleicht in der Teamkommunikation oder in den betrieblichen Abläufen nicht so richtig funktioniert.“

Um das Arbeitspensum bewältigen zu können, steht Lohse ein Netzwerk von Dozenten zur Seite. „Ich mache hier keine One-Man-Show“, gibt er schmunzelnd zu verstehen. Neben seiner eigenen Firma hat der Zwei-Meter-Mann derzeit noch einen Teilzeitjob als Verantwortlicher für die Nachmittagsbetreuung an der Grundschule in Horst. Vom Sommer an aber will er sich ganz dem eigenen Unternehmen widmen. Denn inzwischen ist er sich sicher, dass er mit der Gründung ins Schwarze getroffen hat – nicht zuletzt, weil die Anfragen und der Bedarf an ausgebildeten Fachkräften im Erziehungsbereich weiter zunehmen werden.

Sämtliche Informationen zu den Themenräumen und den Zulassungsvoraussetzungen zur Externenprüfung sind online unter www.themenraeume.de zu finden.