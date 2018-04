Ein Song über „Supernormal“

Die Elmshorner Band Mary Jane Killed The Cat schrieb in Anlehnung an das Stadtmotto ein Lied über das Kleinstadtleben

von Cindy Ahrens

30. April 2018, 16:10 Uhr

Ein Jahr ist es nun her, dass die Verwaltung Elmshorns das Stadtmotto „Supernormal“ veröffentlichte und damit auf gemischte Reaktionen in der Bevölkerung stieß. Die Jungs von der Band Mary Jane Killed the Cat (MJKTC) hat der Slogan so sehr inspiriert, dass sie einen gleichnamigen Song verfassten. Der Text dafür floss einfach so aus den Fingern, erzählt Sänger Jerrit Tank. Daraus geworden sei eine„Hass-Liebes-Homage an die Kleinstadt“.

MJKTC geht im Songtext mit Elmshorn nicht eben zimperlich um. Da kriegt die Boetticher-Affäre ebenso ihr Fett weg wie die Krähenplage, die Band singt von „Abriss- oder Neubau-Tristesse“, „Straßenpflaster“ reimt sich bei ihnen auf „Baulaster“ und überhaupt solle man sich die Kleinstadt lieber aus der Ferne ansehen. Das einzig Beständige bleibe am Ende „die Bahn in Richtung Hauptbahnhof“. Erst da fällt dem Protagonisten dann auf: „Im Gegensatz zu Pinneberg sind wir supernormal.“

Nur wenige Tage nachdem der Songtext fertig war, präsentierte MJKTC ihren neuen Hit vor Publikum – beim dritten Konzert der Elmklang-Reihe am 8. April. Der Song kommt gut an, erzählen die Bandmitglieder. „Ich kann mich an zwei Typen erinnern, die sich sogar vor der Bühne ausgezogen haben“, lacht Bassist Max Schierbecker. Beim Hafenfest bekamen auch Elmshorner, die sonst nicht zu Rockkonzerten gehen, den Song zu hören.

Auch fernab der Krückau komme „Supernormal“ super an – bei Auftritten in Bremen und Münster ließen sich die Mengen von MJKTC mit ihrer „Kleinstadthymne“ begeistern. „Die meisten Menschen in Deutschland leben ja in einer Kleinstadt“, sagt Tank. Mit „Supernormal“ könnten viele etwas verbinden: „Wir beschreiben in gewisser Weise ihre Lebensrealität.“

Bürgermeister Volker Hatje, der sich viel Kritik für das Stadtmotto anhören musste, scheint der Song ebenfalls zu gefallen. Einen Post im Sozialen Netzwerk Facebook kommentierte er mit „Ich bin begeistert“.

Den Spott über das Stadtmotto kann die Elmshorner Band nur bedingt teilen. „Ich finde den Slogan super. Bis auf die Krähen-Situation wurde in Elmshorn sonst noch nie so kontrovers diskutiert“, sagt Tank. Allerdings müsse man das Motto noch mit Inhalt füllen, findet Gitarrist Gregor Schulz: „Wie wäre es zum Beispiel mit ,Für Elmshorn ist Integration supernormal’?“ Natürlich schwinge in ihrem Song auch etwas Kritik mit, aber das sei auch wichtig, meint Schierbecker: „Gerade Künstler sollten kritisieren.“

Wer sich den Song „Supernormal“ anhören möchte, der kann das Album „Blaupause“ bei Musik Hofer, Flamweg 5, kaufen oder sich online unter www.mjktc.de/supernormal/ herunterladen. Den Song gibt es kostenlos unter www.mjktc.de/supernormal.