Ein Heim für Stevie Wonder

Avatar_shz von Knuth Penaranda

05. September 2019, 11:27 Uhr

Elmshorn | Hallo, ich würde mich gerne auf einen freien Platz bei Ihnen und Ihrer Kaninchendame bewerben. Zu mir: Mein Name lautet „Stevie Wonder“, ich bin ein erwachsener, kastrierter Kaninchen-Bock. Für die Zukunft suche ich ein schönes Gehege, in dem ich mich mit meiner neuen Gefährtin austoben kann. Ach ja, da hätte ich doch fast vergessen zu erwähnen, dass ich blind bin. Ich komme damit gut zurecht, nur wäre es praktisch, wenn sich in meinem Gehege nicht jeden Tag die Einrichtung verändern würde. Wer ein Plätzchen für mich hat, meldet sich im Tierheim, Justus-von-Liebig-Straße 1, Telefon (0 41 21) 8 49 21 oder E-Mail info@tierheim-elmshorn.de.