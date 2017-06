Ein Fest für die Menschen, damit es Tieren besser geht

vergrößern 1 von 1 Foto: bam 1 von 1

Hunde, Katzen, Lamas, Schweine – es gibt viel zu sehen auf der Hei-Lo-Ranch in Klein Offenseth-Sparrieshoop. Am Sonntag, 9. Juli, wird es noch etwas mehr sein. Denn die Mitglieder des Vereins „Tier und Tat“ veranstalten an diesem Tag von 14 bis 18 Uhr ein Sommerfest sowie ein Benefizturnier für Hunde.

Beim Hindernisturnier kann jedes Mensch-Hund-Team mitmachen. Der Spaß steht eindeutig im Vordergrund. Wer teilnehmen möchte, muss sich bis Sonntag, 2. Juli, per E-Mail an hei-lo-ranch@web.de anmelden.

Außerdem gibt es viele Informationen über den Verein, dessen Mitglieder sich ehrenamtlich um notleidende Tiere kümmern. Und es werden Tiere vorgestellt, die auf neue Besitzer warten. Außerdem sind Tipps zum Thema Gesundheit bei Pferden geplant sowie Tipps für die artgerechte Ernährung von Hunden und Katzen.

Auch ein professionelles Fotoshooting zu einem günstigen Preis wird angeboten. Verhungern und Verdursten muss niemand: Essen und Trinken gib es ebenfalls. Ob mit Hund oder ohne, alle sind beim Sommerfest auf der Hei-Lo-Ranch im Mühlenweg 5 in Sparrieshoop willkommen, so die Veranstalter. Sämtliche Einnahmen der Veranstaltung kommen zu 100 Prozent dem Verein zu Gute. >

www hei-lo-ranch.de

von Bernd Amsberg

erstellt am 12.Jun.2017 | 11:17 Uhr