Ein Fest der Nachhaltigkeit

Am 3. Oktober steigt das 13. Streuobstwiesenfest an der Straße Wisch / Erstmals gibt es eine Bühne zum Thema „Demokratie“

von Cornelia Sprenger

26. September 2018, 16:06 Uhr

Cornelia SprengerAcht Jahre lang mussten die Elmshorner auf ihr Streuobstwiesenfest verzichten. Aber ganz offensichtlich hat der Geist des Festes diese Pause gut überstanden. „2016 kamen mit über 20 000 Besuchern deutlich mehr Menschen als wir erwartet hatten“, sagt Organisator Björn Hansen. „Und 2017 waren es trotz des schlechten Wetters immer noch rund 10 000.“

Keine Frage, dass das Fest, das vor allem von Regionalität, Nachhaltigkeit und bewusstem Genuss lebt, auch in diesem Jahr wieder am Tag der Deutschen Einheit auf der Streuobstwiese an der Straße Wisch steigt. Wo sich heute nur Apfelbäume aneinander reihen, werden in genau einer Woche, am Mittwoch, 3. Oktober, die Stände von insgesamt 39 Ausstellern stehen. Das sind fünf weniger als im Vorjahr, Grund ist der Termin in den Herbstferien. Deshalb mussten unter anderem die Wikinger, die das Fest im vergangenen Jahr mit einem eigenen Lager bereicherten, absagen. Es gibt aber trotzdem genug zu erleben: Von 10 bis 17 Uhr stellen Hersteller ihre regionalen Produkte vor, bieten Gastronomen kulinarische Köstlichkeiten an und laden viele Aktionen zum Mitmachen ein. Da gibt es Vorträge zum Thema Wildtiere, Imker informieren über ihre Arbeit, es können Fische aus Weidenzweigen geflochten werden, an einer Reeperbahn werden nach alter Handwerkskunst Seile produziert und Kinder versuchen sich selber am Filzen. Außerdem können die Besucher Fahrrad-Oldtimer bewundern, einem Braumeister bei der Herstellung von Bier über die Schulter schauen und in der Siebdruckwerkstatt Jutebeutel und T-Shirts bedrucken. Zusätzlich werden verschiedene Organisationen und Parteien über ihre Arbeit informieren.

Apropos Politik: Erstmals nach der langen Pause gibt es in diesem Jahr auf dem Streuobstwiesenfest wieder eine Bühne. Darauf werden aber keine Musiker, sondern Poetry Slammer stehen. „In diesen stürmischen politischen Zeiten betonen sie meinungsstark das, was die Basis unseres Zusammenlebens ist: Eine weltoffene, tolerante, kreative und vielfältige Gesellschaft“, erklärt Hansen. „Ich bin sehr gespannt, wie das angenommen wird.“ Die Slammer werden jeweils um 12, 14 und 16 Uhr für etwa eine Stunde die Bühne entern.

Kulinarisch bietet das Streuobstwiesenfest neben Bio-Currywurst mit Mangochutney vor Ort selbst gepressten Apfelsaft, nach Filmklassikern benannte Burgervarianten, ein zünftiges Bauernfrühstück, Waffeln, Stockbrot und Kuchen. Die Stadtwerke Elmshorn sind mit einem Smoothierad vor Ort. „Darauf können die Elmshorner selbst feststellen, wieviel Energie es kostet, einen Mixer zu bedienen. Zur Belohnung gibt es dann einen leckeren Smoothie“, sagt Ilka Ukenings von den Stadtwerken.

Das Unternehmen gehört zusammen mit der Sparkasse und dem Atelier und Café Königsklasse zu den Streuobstwiesenfest-Sponsoren der ersten Stunde. Nur so war es Björn Hansen möglich, das Fest mit seiner Firma Morgenwelt auch ohne Unterstützung der Stadt wieder auf die Beine zu stellen. Ganz neu dabei als Hauptsponsor ist in diesem Jahr das Wohnungsunternehmen Semmelhaack.