Biertasting mit "Brewing Pack" : „Ein Elmshorner Blondes, bitte!“

vergrößern 1 von 4 1 von 4





Elmshorn | Bevor der Alkohol kommt, geht es erst einmal in den Whirlpool. Zumindest geht es so den zahlreichen Bieren, die in Deutschland massenweise produziert werden. Aber nach einer Woche Gärung ist das Bier noch ein Küken, erst nach vier bis sechs Wochen entwickelt es sich zum gereiften Bier. Dann wird es in Fässern, Dosen und Flaschen abgefüllt.

Das neue Elmshorner Craftbeer der Brauerei „Brewing Pack“ fließt dann in kleine braune Flaschen mit selbst designten Etiketten. Am vergangenen Dienstag hatten nun auch die Elmshorner die Möglichkeit, das lokale Bier zu testen. Im Broderick Elmshorn türmten sich zahlreiche Gläser, Fässer und Kisten an Bier: Zeit für eine Kostprobe.

Und rund um das kalte, mal trübe, mal klare Getränk gibt es von den Brauern Lutz Dinklage und Thomas Pollum kleine Anekdoten über ihre Biere. Denn die Sorte „No. 1“ hat ihren Namen nur deshalb erhalten, weil nach zahlreichen Versuchen, die im Abfluss endeten, es zum ersten Mal glückte. Oder das „Whale Ale“ – ein süßes Craftbeer, das aber eher unfreiwillig an eine ordentliche Portion Zucker kam. Und das „Dark Deep Sea“ hat zwar außer seiner dunklen Farbe wenig mit der Tiefsee zu tun, dafür aber mit Waldfrüchten und Schokolade. Es gibt eben nichts, was es nicht gibt.

Absoluter Renner beim Tastingabend ist aber das „Elmshorner Blonde mit Mütze“. Auch für Bürgermeister Volker Hatje ein Volltreffer. Er kennt die Elmshorner Brauer schon seit Beginn ihrer Brautätigkeit, als sie sich bei ihm erkundigten, was die Stadt von dem Vorhaben halte: „Ich war total begeistert und habe gesagt, dass wir das unbedingt machen müssen. Aber die Bitte war: wenn das losgeht, möchte ich unbedingt dabei sein,“ freut er sich. Und schmecken tut es ihm auch.

Auch für den Betreiber des Brodericks, Malte Findeisen, ist der Abend ein voller Erfolg. „Wir Elmshorner sind doch alle Lokalpatrioten, da brauchen wir auch unser eigenes Bier.“ Und das gibt es jetzt seit Mittwoch im Broderick zu erstehen, entweder das Elmshorner Blonde vom Fass oder individuelle, einmalige Sorten aus dem neuen Kühlschrank.

Allerdings hat der Preis es ganz schön in sich – das liegt vor allem an der individuellen, handgefertigten Brauweise.

Aus einem „lustigen“ Hobby ist nun also eine eigene Elmshorner Marke geworden. Und auch wenn die meisten wohl der charmanten Übersicht der chemischen Prozesse beim Bierbrauen nicht folgen können, sind sich alle sicher: Es schmeckt! Und gegen ein kleines Bierchen ist ja auch nie etwas einzuwenden. Schließlich sagte ja bereits Goethe: „Bestaubt sind unsre Bücher, der Bierkrug macht uns klüger, das Bier schafft uns Genuss, die Bücher nur Verdruss.“ In diesem Sinne: Prost!