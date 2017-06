Entfremdungskritik : Ein blinder Fleck bei Politikern

vergrößern 1 von 1 Foto: Marek 1 von 1

Elmshorn | Viele kennen Jochen Steffen (1922-1987) nur noch als Autor der von Siegfried Lenz in seiner Klugheit und Sprachkraft gepriesenen Kuddle Schnööf-Geschichten (...über achtersinnige Gedankens un Meinungens von die sozeale Revolutschon und annere wichtige Sachens). Den politischen Praktiker und Theoretiker Steffen hatten auch mehrere Teilnehmer des jüngsten Elmshorner Gesprächsabends erst durch ihre Vorbereitung auf dieses Gespräch kennengelernt. Nicht nur Hans-Jürgen Urban, der Gewerkschafter, der auch in Hochschulen als Politikwissenschaftler tätig ist, zeigte sich überrascht, aber auch beeindruckt, dass ein Politiker so stark in die theoretische Reflexion eingestiegen sei.

Wir verstehen Steffen, wenn wir verstehen, warum er gar nicht anders konnte. Praktische Politik bedurfte für ihn der theoretischen Fundierung. Wo diese fehlt, wird politische Praxis für ihn zum bloßen Krisenmanagement. Krisenmanagement ist wichtig. Aber wenn Politik sich darin erschöpft oder auch nur durch Krisenmanagement über lange Zeiten dominiert wird, ist sie unfähig, große Reformaufgaben zu erkennen und praktisch anzugehen.

Grundlegend für Steffens politische Theorie ist das Menschenbild, das ihr zugrunde liegt: der freie Mensch in einer Gesellschaft der Freien und Gleichen. Wo der Mensch in Verhältnissen lebt oder arbeitet, in denen ihm diese Freiheit verwehrt wird, wiewohl sie möglich wäre, lebt oder arbeitet er entfremdet. Minimierung von Entfremdung wird so zur ständigen politischen Aufgabe. Das „und“ in unserem Thema „Entfremdungskritik und praktische Politik“ steht für Steffens theoretische These, dass eine freiheitliche Politik über ein kritisches Verständnis von Entfremdung verfügen und dieses in ihrer Praxis umsetzen muss.

Ist diese Theorie heute noch wichtig?

Hat diese Theorie uns heute noch etwas Wichtiges zu sagen? Frieder Vogelmann hatte seine diesbezügliche Skepsis schon in seiner ersten Einlassung vorgetragen. Auch er war aber, wie alle anderen, offen, sich auf den Versuch einzulassen. Mit ihm ging es nicht um eine bestimmte parteipolitische Aktualität. Das wäre zu kurz gedacht und so wurde auch nicht diskutiert. Zu erschließen war mit der Frage nach Steffens Aktualität vielmehr ein Verständnis für eine aktuelle Krise unserer gesellschaftlichen Politikfähigkeit und für verloren gegangene konstruktive Sinn- und Aufgabenverständnisse von Politik. Diskutiert wurde, warum dazu in einer Gesellschaft der Freien und Gleichen ein Verständnis der Funktion der Entfremdungskritik gehört.

In einem gut 70-seitigen Text zur Aktualität von Jochen Steffen im 21. Jahrhundert habe ich versucht, dies genauer aufzuzeigen. Diesen Text hatten die Teilnehmer vorher lesen können. Er wird in einem Buch zum Wirken und Denken von Steffen erscheinen. Noch in diesem Jahr, wie der Herausgeber Uwe Danker, Historiker von der Universität Flensburg, auf dem Gesprächsabend ankündigte.

Der Philosoph Ludwig Siep beförderte ihn mit einem kurzen Vortrag zum philosophischen Begriff „Entfremdung“. Mit Exkursen zu Fichte, Hegel und insbesondere Marx, den er mit Quante interpretierte, zog Siep eine Linie zu Steffen und meinem Vorschlag, Steffens Aktualität im 21. Jahrhundert mit seiner Einsicht in die praktische Bedeutung der Entfremdungskritik wahrzunehmen.

Fichte erkannte, dass der Mensch die Freiheit realisiere, indem er „die Verfügungsgewalt über die ihm entglittenen Produkte seiner eigenen Selbstständigkeit wiedererlangt“. Auf Fichte als Erfinder dieser philosophischen Idee verweist auch der Philosoph, Soziologe und Anthropologe Arnold Gehlen in seinem gehaltvollen Text „Über die Geburt der Freiheit aus der Entfremdung“. Im Kern gehe es mit dem Begriff Entfremdung um die Einsicht, dass die eigenen Werke und Produkte der menschlichen Tätigkeit sich sozusagen verselbstständigen, dass sie „eine Übermacht gewinnen und nun eher das Verhalten der Menschen beherrschen, als dass sie von ihnen beherrscht werden“.

Karl Marx entwickelte Begriff der Entfremdung

Für diesen Vorgang entwickelte der junge Karl Marx den Begriff der Entfremdung. Für Gehlen ist das „eine echte Kategorie, die für die Beschreibung der gesellschaftlichen Wirklichkeit und also auch der gegenwärtigen Verhältnisse unentbehrlich ist“. Genau so hat es auch Jochen Steffen gesehen und darüber hinaus aufgezeigt, dass es mit der Theorie der Entfremdung immer nicht nur analytische Befunde, also nicht nur um eine Beschreibung der gesellschaftlichen Wirklichkeit geht, sondern immer auch um eine politische Praxis, mit der eine Minimierung erkannter oder drohender Entfremdung anzustreben ist.

Worin liegt der Ertrag des Gesprächsabends, was haben wir gelernt? Gelernt haben wir aus meiner Sicht insbesondere etwas über eine denkwürdig unterschiedliche Anerkennung der Theorie der Entfremdung, mit der ihr wertvolles Potenzial tendenziell verschenkt wird. Bei Philosophen und sozialphilosophisch orientierten Soziologen, Psychologen und Anthropologen ist Entfremdung als sozialphilosophisches Problem anerkannt. Anerkannt ist auch die Aktualität dieses Problems, bei diversen Autoren dieser Tage (zum Beispiel Jaeggi, Rosa, Kübler, Quante). Im Raum der Politikerpolitik aber ist es einstweilen ein blinder Fleck. Dort wird seine Bedeutung nicht nur nicht anerkannt, sondern nicht einmal bestritten, als wenn es reichte, dass sich die anderen aus der Theoriewelt darum kümmerten. Damit wird Entfremdungskritik in ihrer Bedeutung verkannt und nicht genutzt. Zum Beispiel für die Humanisierung der Arbeit, für die Weiter entwicklung von Selbst- und Mitbestimmung in der Wirtschaft oder für die überfällige Entwicklung einer demokratischen Technologiepolitik.

Für die gesellschaftliche Politikfähigkeit einer freien Gesellschaft ist das eine bedrohliche Fehlentwicklung. Ohne eine Kritik der Entfremdung und eine durch sie inspirierte praktische Reformpolitik wird Freiheit zur ideologischen Floskel, so wie in den Staaten, die sich als real existierender Sozialismus sahen und jede Entfremdung bei sich leugneten. Wenn das erwähnte Buch vorliegt, soll es einen nächsten Gesprächsabend oder auch eine größere öffentliche Veranstaltung zur Aktualität von Jochen Steffen in Elmshorn geben. Interessierte können sich per E-Mail anmelden: ueberhorst.beratungsbuero@t-online.de

von Reinhard Ueberhorst

erstellt am 28.Jun.2017 | 17:50 Uhr