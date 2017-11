Literarisches Quartett : Ein Abend wie ein Bestseller

vergrößern 1 von 2 Foto: Sophia Conrad 1 von 2

von Sophia Conrad

erstellt am 06.Nov.2017 | 13:00 Uhr

Elmshorn | Der Protagonist hat Angst vor verpassten Chancen. Macho Walter Nowak wird mit seiner Vergangenheit konfrontiert. Ein Kindermädchen mordet. Ein Professor möchte Auschwitz zur neuen Hauptstadt Europas machen. Über diese außergewöhnlichen Charaktere kam das Literarische Quartett der Elmshorner Nachrichten am vergangenen Freitag ins Gespräch. Es war diesmal in der Buchhandlung Heymann zu Gast. Das Quartett um Moderator und EN-Redakteur Knuth Peñaranda, bestehend aus Christel Storm, Barbara Lutz, Ernst Thies und Dirk Wulff, war sich nicht immer einig – doch genau diese kontroversen Diskussionen waren es, die für einen hochinteressanten Abend sorgten.

Vier Romane zerpflückt

Insgesamt wurden vier Romane kurz vorgestellt und im Anschluss regelrecht auseinandergenommen und in ihre sprachlich-stilistischen Einzelheiten zerlegt. Den Anfang machte Barbara Lutz mit Julia Wolfs „Walter Nowak bleibt liegen“. Die Autorin zeichnet die Karikatur eines tragikomischen Mannes, der als unehelicher Sohn geboren wird und nach einer gescheiterten Ehe im wahrsten Sinne des Wortes auf die Nase fällt. Sein scheinbar lächerliches Leben zieht nun an ihm vorbei und das einzige, woran er sich noch klammert ist seine Potenz. Lutz empfand die parataktische Erzählweise des Buches, bei der nur kurze, oftmals abgehackte Sätze verwendet werden als großen Gewinn für den Ausdruck des inneren Monologs. Dierk Wulf war ganz anderer Meinung: „Ich habe diesen Kurzsatzstil überhaupt nicht genossen, ich war völlig atemlos. Das war langweilig.“ Kritisiert wurde darüber hinaus, dass die Hauptfigur sehr auf Klischees und stereotype Handlungen reduziert wurde. Fazit: Lesenswert, sofern der Erzählstil gefällt (Platz 3).

Auch über das folgende Buch „Sieben Nächte“ von Simon Straus, Sohn von Dramatiker Botho Straus, ließ es sich gut streiten. Der Protagonist, auf der Suche nach sich selbst, schließt einen Pakt mit einem unbekannten Mann und entschließt sich, sieben Mal um sieben Uhr eine der sieben Todsünden zu begehen. Christel Storm betont in ihrer Vorstellung, dass der Leser als Begleiter auf der Entdeckungsreise des jungen Mannes fungiert und die Todsünden mit ihm zusammen durchlebt. Sie stößt damit auf allgemeines Unverständnis. Die anderen sind sich einig: Straus versuche, seinen Vater nachzuahmen, was ihm nicht besonders gut gelinge. Dazu Thieß: „Die Todsünde Wollust und auch der Rest waren so spannend wie das Stricken eines Wollpullovers.“ Fazit: Wenig lesenswert (Platz 4).



Bedrückende Geschichte

Der bedrückende Roman „Dann schlaf auch du“ von Leila Slimani hingegen stieß auf Begeisterung bei allen Beteiligten. Slimani beschreibt den tragischen Tod zweier Kinder, die von ihrer Nanny ermordet werden. Ohne das Verhalten ihrer Charaktere zu verurteilen stellt sie die Seelenreise ihrer Figuren da und wirft viele Fragen auf. Wulf meint: „Die Autorin hält den Spannungsbogen bis zum Schluss aufrecht, obwohl Opfer und Täter schon früh bekannt sind.“ Storm ist ähnlicher Meinung: „Hochspannend und auch sehr emotional – das hatte echte Thrillerqualität.“ Fazit: Absolut lesenswert (Platz 2).

Zum Schluss erwartete die Zuschauer ein echtes Highlight. Der Roman „Die Hauptstadt“ von Robert Menasse (Buchpreis 2017). Der Autor schlägt sich in seinem Buch durch den Behördendschungel der europäischen Kommission und lässt die Akteure in Brüssel in einem neuen Licht erscheinen. Sprudelnd vor Ideen und doch übersichtlich kreiert er liebenswerte Charaktere und verwebt geschickt ihre Geschichten miteinander. „Er vergisst keinen Charakter und ist überzeugter Europäer. Sein Humor ist köstlich“, bilanziert Thieß. Doch auch die ernste Komponente kommt nicht zu kurz, wenn er die Geschichte eines Auschwitzüberlebenden erzählt oder die Herausforderungen kennzeichnet, vor denen Europa insgesamt steht. Fazit: Absolut lesenswert, ein Muss für jeden Bücherschrank (Platz 1).

Viele Besucher ließen im Anschluss an die Veranstaltung verlauten, dass mindestens eines der vorgestellten Romane schon bald in ihrem Regal stehen wird. Ein gelungener Abend mit hohem Wiederholungsbedarf.