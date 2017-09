EHT II will oben mitspielen

vergrößern 1 von 1 1 von 1

von Michael Bunk

erstellt am 12.Sep.2017 | 14:34 Uhr

Das Wort „Aufstieg“ nimmt Marco Sägebarth nach den Zielen für die Saison 2017/18 befragt nicht in den Mund. Dafür müsste die zweite Frauenmannschaft des Elmshorner Handball-Teams, die er zusammen mit David Bollweg trainiert, Meister in der Bezirksliga (Gruppe 1) werden. Wohl aber wollen die Elmshornerinnen nach Rang zwei vergangene Serie erneut ein gewichtiges Wort bei der Vergabe desselben mitreden. Trotz einiger Abgänge peilt Sägebarth einen Platz in den Top drei an.