von Christian Brameshuber

24. September 2018, 11:43 Uhr

Seit ihrer ersten Begegnung als Kinder sind sie unzertrennlich, Raffael geht voran, Moritz folgt. Moritz und seine Mutter Marie sind Zugezogene in dem einsamen Bergdorf, über die Freundschaft der beiden sollte Marie sich eigentlich freuen. Doch sie erkennt das Zerstörerische, das hinter Raffaels stahlblauen Augen lauert. Als Moritz eines Tages aufgeregt von der Neuen in der Schule berichtet, passiert es: Johanna weitet das Band zwischen Moritz und Raffael zu einem fatalen Dreieck, dessen scharfe Kanten keinen unverwundet lassen. Sechzehn Jahre später hat die Vergangenheit die Drei plötzlich wieder im Griff und alles, was so lange ungesagt war, bricht sich Bahn - mit unberechenbarer Wucht.

Mareike Fallwickl,

„Dunkelgrün fast schwarz“,

Roman, Frankfurter Verlagsanstalt, Gebunden, 480 Seiten, 24 Euro