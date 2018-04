Duell der Dreifach-Schützen

Fußball-Kreisliga 8: Schümann und Tefci dominieren Derby zwischen Heidgraben und Seestermühe

von Kornelius Krüger

10. April 2018, 16:00 Uhr

Heidgrabener SV –

TSV Seestermüher Ma. 4:3 (1:1)



In einem bis zuletzt spannenden Kreisliga-Derby setzte sich der Gastgeber Heidgrabener SV knapp zwar, aber keineswegs unverdient mit 4:3 (1:1) gegen den TSV Seestermüher Marsch durch. Mit diesem Sieg festigten die Heidgrabener Fußballer den zweiten Tabellenplatz der Staffel 8. In beiden Teams zeichneten sich jeweils dreifache Torschützen aus. Während HSV-Goalgetter Philippe Schümann den Anfang und das Ende sowie einen zwischenzeitlichen Treffer markierte, war Metin Tefci gar für alle Treffer der Gäste allein verantwortlich. Für Gästetrainer Sven Glück endete eine Serie von zehn Spielen in Folge ohne Niederlage.

TuS Hemdingen-Bilsen –

TuS Hasloh 2:2 (1:0)



Nach der ersten Saisonniederlage gerät der dominante Tabellenführer TuS Hemdingen-Bilsen nun doch leicht ins Straucheln. Gegen den TuS Hasloh mühte sich das Team von Patrick Kinastowski zum 2:2-Remis. An Chancen mangelte es nicht, „aber auch diesmal hat sich wieder die uralte Fußballweisheit bewahrheitet: Wer die Tore vorne nicht macht, kassiert sie eben hinten...“, so Kinastowski.

TSV Heist –

Holsatia/EMTV II 2:1 (0:0)



Mit der 1:2-Niederlage beim TSV Heist konnte und wollte sich Holsatia II-Coach Nils Hammermann nicht anfreunden. Sekunden vor Abpfiff hatten die Heistmer den Siegtreffer geschossen. „Allerdings aus einer klaren Abseitsposition heraus“, haderte Hammermann. Kurz zuvor war Vincent Konrad seinerseits am vielleicht entscheidenden Führungstreffer gescheitert.



Gencler Birligi –

SC Ellerau 2:1 (1:1)



Mit dem letzten Aufgebot – acht Stammspieler fehlten – gewann Gencler Birligi gegen schwache Gäste aus Ellerau mit 2:1 Toren. Gencler Coach Feyyat Kilic sagte zufrieden: „Wir hätten sogar noch höher gewinnen müssen, haben aber noch zahlreiche Chancen liegen gelassen.“ Nihat Meric erzielte die Führung (36.) und wurde vor dem von Harun Büyükaya verwandelten Foulelfmeter zum 2:1-Siegtreffer (70.) im 16er gelegt.

SC Egenbüttel II –

SV Hörnerkirchen 0:1 (0:1)



Eine grandiose Mannschaftsleistung, die von den herausragenden Jan-Christopher Lindloff und Timo Harms in den Schatten gestellt wurde, war das Rezept für Hörnerkirchens Sieg bei Egenbüttel II. Höki muss bis Saisonende auf Nico Bauermeister (Bänderriss) und Maximilian Krüger (Mittelfußbruch) verzichten.