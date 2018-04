Polizei verstärkt Kontrollen : Drogen- und Waffenfunde im Elmshorner Steindammpark

Eine Messerstecherei am 16. März war Auslöser für die verstärkten Kontrollen der Polizei.

von Cornelia Sprenger

09. April 2018, 17:31 Uhr

Elmshorn | Am Wochenende haben Beamte des Polizeireviers Elmshorn verstärkt Kontrollen am Bahnhof und am Steindammpark durchgeführt. Dabei stellten die Polizisten jeweils acht Verstöße gegen das Waffengesetz und gegen das Betäubungsmittelgesetz fest. Den Waffenträgern nahmen sie sieben sogenannte Einhandmesser und einen Dolch ab, die Besitzer erwartet jetzt ein Ordnungswidrigkeitsverfahren. Die Drogenbesitzer müssen mit einem Strafverfahren rechnen.

Eine Messerstecherei im Steindammpark am 16. März war Auslöser für die verstärkten Kontrollen im Bahnhofsumfeld und im Steindammpark. Die Polizei wird auch in den nächsten Wochen weiter den Bereich kontrollieren. Dabei werden die Beamten von der Diensthundestaffel der Polizeidirektion Bad Segeberg unterstützt.

