DRK-Ausflug war hoch gelobt

von dammers

04. Juni 2019, 15:01 Uhr

Kiebitzreihe | Der Tages ausflug des Rot-Kreuz-Ortsvereins Kiebitzreihe in der vergangenen Woche war ein voller Erfolg. Bei bestem Wetter ging es per Bus nach Nordstrand, wo zunächst in England das Mittagessen eingenommen wurde. Bei Sandscholle satt gab es ausgiebig Gelegenheit zum Klönschnack. Im Anschluss konnten die Ausflügler am Meer spazieren gehen und den Hafen besichtigen.Eine große Kaffeetafel mit Erdbeer- und Friesentorten war noch ein Highlight vor der Heimfahrt. „Das war ein wirklich sehr schöner Ausflug“, freute sich DRK-Ortsvereinsvorsitzende Gabi Schliemann, die auch nächstes Jahr wieder zur Bustour einzuladen will.