Dreierkette als gescheitertes Experiment

Es ehrt Lars Lühmann, dass er den Fehler zuerst bei sich selber suchte. „Im Nachhinein hätte ich in der zweiten Halbzeit auf Viererkette umstellen sollen“, gab sich der Trainer des FC Elmshorn nach der 2:4 (0:1)-Niederlage beim Harburger TB selbstkritisch. Das nicht ohne Grund, denn schon in der Woche zuvor war das – ein wenig aus der Not geborene – Experiment mit 1:6 gegen Niendorfer TSV II gründlich schief gegangen, und zwar über volle 90 Minuten.

Beim Aufsteiger auf der Jahnhöhe hingegen lief es eine Halbzeit mit dem Trio Helge Kahnert, Fabian Werning und Torben Bengtson ganz gut. Torhüter Tilman von Velde musste nur zweimal richtig schwer eingreifen, um einen Einschlag zu verhindern. Da führte der FCE nach einer Co-Produktion von Jannick Prien (Vorarbeit) und Till Mosler (Abschluss) bereits 1:0. „Da haben wir nach vorne gut gespielt“, so Lühmann, der aber ebenso die schlechte Chancenverwertung monierte. Beide ehemaligen Tornescher scheiterten im weiteren Verlauf noch je einmal am Aluminium. Gleiches passierte später noch einmal dem eingewechselten Hasan Mercan. Erst Edon Bajra sorgte eine Minute vor Abpfiff noch für eine Resultatsverbesserung.

Mit dem ersten Gegentor aber begann der ohnehin wenig stabile Elmshorner Abwehrverbund immer wackeliger zu werden. Beim 3:1 des HTB leistete Torben Bengtson Hilfestellung auf der linken Seite. Wirkliche Alternativen, um die Hintermannschaft zu verstärken, hatte Lühmann aber auch nicht auf der Bank. In Rückstand geraten, brachte er von dort aus die Offensivkräfte Hasan Mercan und Edon Bajra. Die Elmshorner Abwehrschwächen aber konnten diese Maßnahmen nicht kaschieren.

von Kornelius Krüger

erstellt am 01.Sep.2017 | 13:46 Uhr