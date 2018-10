Höhe Elmshorn : Drei Verletzte nach Unfall auf der A23

Der Fahrer eines Transporters musste stark bremsen, weil ein Lkw vor ihn scherte. Der Transporter hinter ihm fuhr auf.

von Karsten Schröder

05. Oktober 2018, 10:55 Uhr

Elmshorn | Auf der Autobahn 23 kam es am Freitagmorgen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 29-Jähriger schwer verletzt wurde. Um kurz nach 8 Uhr waren zwei Transporter in Richtung Heide unterwegs, als sie Höhe Elmshorn versuchten, einen Lkw zu überholen. Offenbar habe der Lastwagenfahrer die heranrauschenden Sprinter übersehen und setzte ebenfalls zum Überholvorgang an.

Bei der Vollbremsung des ersten Transporters fuhr der zweite auf. Der vordere wurde durch den Aufprall gegen die Mittelschutzleitplanke der Autobahn geschleudert. Ein Mann aus Heide wurde schwer, zwei weitere leicht verletzt. Der Fahrer des Lkw hat den Unfall möglicherweise nicht bemerkt und ist weiter in Richtung Heide gefahren. Die A23 wurde für rund eine Stunde gesperrt. Alle Beteiligten kamen ins Itzehoer Klinikum. Die Polizeibeamten retteten zudem einen Hund unverletzt aus einem der Fahrzeuge.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?