Kölln-Reisiek : Drei Millionen für die Bildung

von Michael Bunk

erstellt am 21.Sep.2017 | 16:14 Uhr

Kölln-Reisiek | Der erste – vorläufige – Plan zur Erweiterung der Grundschule Kölln-Reisiek in ein Generationsübergreifendes Bildungszentrum liegt auf dem Tisch – und damit auch die erste Kostenschätzung. Mehr als 2,9 Millionen Euro dürfte der Anbau kosten. Diese Summe stellte der Finanzausschussvorsitzende Ulrich Schley (CDU) jetzt frühzeitig im Gemeinderat vor. „Es sind Arbeitszahlen“, betonte er den vorläufigen Charakter. Aktuell bemüht sich die Gemeinde um Zuschüsse über die AktivRegion Pinneberger Marsch & Geest. Diese würde sich maximal auf 750.000 Euro belaufen.

Dafür werden unter den Vereinen und Verbänden der Gemeinde Kooperationspartner gesucht, welche die geplanten Räumlichkeiten nutzen und sich auch in den Schulalltag einbringen, denn die Lehranstalt wird nach einstimmigen Willen der Gemeindevertretung zum Schuljahr 2018/19, spätestens aber zu 2019/20 in eine offene Ganztagsschule umgewandelt. Damit folgten die Kommunalpolitiker entsprechenden Beschlüssen der Lehrer- und der Schulkonferenz.

Der Aus- und Umbau der Grundschule an der Köllner Chaussee soll bis Sommer 2019 erfolgen, da von diesem Zeitpunkt an mit einer durchgehenden Zweizügigkeit aller vier Klassenstufen gerechnet wird. Der in der Vorwoche während einer Sitzung des Schul- und Kulturausschusses von Schley vorgestellte Plan sieht vor, die Nutzfläche um 500 Quadratmeter zu erweitern. Zwischen dem alten Schulhaus und den Räumen der betreuenden Grundschule würde demnach einen zweistöckiger Trakt an Stelle eines jetzt offenen Ganges mit einigen Abstellräumen errichtet.

Im Erdgeschoss sind eine Mensa sowie ein Mehrzweckraum vorgesehen. Für die Nutzung des Mehrzweckraums sei man derzeit in Verhandlungen mit der Friedenskirchen-Gemeinde, so Schley. Im ersten Stock sollen der dringend benötigte Klassenraum, aber auch weitere Fachräume für Kunst und Computer, aber auch ein Multifunktionsraum entstehen. Letztere sind nach dieser Vorplanung auch im alten Schulgebäude vorgesehen. Aktuell sind dort im Obergeschoss noch zwei vermietete Wohnungen. Eine davon wird von Flüchtlingen bewohnt. Aktuell sucht die Gemeinde Kölln-Reisiek nach Lösungen. Die Erdgeschoss-Wohnung ist bereits im vergangenen Sommer zum Lehrerzimmer umgebaut worden.