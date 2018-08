Drei bunte Tage in Hainholz

Stadtteilfest am Haus der Begegnung / Bereits Donnerstag geht es los mit Backaktion für Kinder / Freitagnachmittag gehört den Senioren

von Cornelia Sprenger

28. August 2018, 16:00 Uhr

Bingonachmittag und Jam-Session an einem Nachmittag, Russischer Chor und Judo-Klub in einem Bühnenprogramm – das Hainholzer Stadtteilfest lebt von seiner Vielfalt. In Kooperation mit zahlreichen Gruppen und Vereinen veranstaltet der Stadtteilverein Elmshorn-Hainholz von Donnerstag bis Sonnabend drei bunte Tage rund um das Haus der Begegnung am Hainholzer Damm 11 mit einem Programm für Gäste jeden Alters. Hier können sich Nachbarn kennenlernen, Besucher in neue Musik und fremde Kulturen hineinschnuppern und für Kinder gibt es viel Unterhaltung.

Erster Vorbote des Feier-Wochenendes ist der „Backspaß für Kids“ am Donnerstag, 30. August, von 14 bis 18 Uhr im Haus der Begegnung. Vor zwei Jahren waren die Kleinen dabei so produktiv, dass es einige ihrer Kuchen sogar am Sonnabend aufs Büfett schafften.

Der Freitagnachmittag, 31. August, gehört den Senioren. Ab 15 Uhr lädt der Stadtteilverein zum geselligen Bingospielen mit Kaffeetafel und Tanztee ins Haus der Begegnung ein. Wer mag, kann im Anschluss gleich da bleiben: Ab 19 Uhr gibt es auf der offenen Bühne des Stadtteilcafés handgemachte Musik. Musiker jeder Stilrichtung sind willkommen, egal ob Rock oder Pop, Hip Hop oder orientalische Folklore.

Sonnabend steigt dann das eigentliche Stadtteilfest von 13 bis 17 Uhr. Für Kinder werden eine Hüpfburg, Kinderschminken, Ponyreiten, Wasserspiele, Stockbrotbacken und ein Fußball-Parcours angeboten. Erwachsene können währenddessen über den Flohmarkt schlendern und stöbern oder selbst gut erhaltene Kleidung, Hausrat und vieles mehr verkaufen. Zugelassen sind nur private Anbieter, Aufbau ist ab 10 Uhr. Die Standgebühr liegt bei fünf Euro. Richtig viel los sein wird wohl rund um die große Bühne, wo sich zahlreiche Musiker, Chöre und Sportvereine aus dem Stadtteil präsentieren. Der russische Chor Druschba ist ebenso vertreten wie der Gospelchor Open Up Wide. Der Rapper Smellow und DJ Offoproph (House und Trance) sorgen für Stimmung und der kurdische Sänger Lorens Amude trägt seine Folklore-Musik auf kurdisch, arabisch und türkisch vor – begleitet auf der Saz, einem traditionellen Saiteninstrument, und dem Cajon.

Sportlich wird es auf der Bühne mit den Auftritten einer Gruppe des FTSV Fortuna Elmshorn, der Shamrock Cheerleader und der Judoka des Judo-Klubs Elmshorn. Und wer bei all der Kultur, dem Flohmarkt-Stöbern und der Unterhaltung Hunger bekommt, der ist auf der Kulinarischen Meile oder am Kuchenbüfett richtig aufgehoben.