Dreckschleuder auf der anderen Elbseite?

Es ist ein gigantisches Projekt. Und es könnte gravierende Auswirkungen auf den Kreis Pinneberg haben: In Bützfleth, auf der anderen Seite der Elbe, soll eine Müllverbrennungsanlage großen Ausmaßes entstehen. Mehr als 200 000 Tonnen Müll sollen dort jährlich verbrannt werden. Zum Vergleich: Das ist das Zweieinhalbfache der Müllmenge, die in Tornesch-Ahrenlohe (80 000 Tonnen) jährlich durch den Schornstein gejagt wird. Ein Großteil der Verbrennungsrückstände wird mit dem in der Metropolregion vorherrschenden Westwind in Richtung Kreis Pinneberg wehen. Und das, was aus dem rund 100 Meter hohen Schornstein herauskommen wird, ist nach Ansicht einer Bützflether Bürgerinitiative (BI) alles andere als gesundheitsfördernd.

Bützfleth ist nur rund 19 Kilometer von Pinneberg entfernt, 15 Kilometer von Elmshorn und gerade einmal sechs Kilometer von Seestermühe. In Bützfleth und Stade machen seit Monaten Politik und Bürger gegen das Mammutprojekt mobil. Es sind bereits Klagen eingereicht worden. Derzeit liegt die Sache beim Oberverwaltungsgericht Lüneburg.



Bürgerinitiative spricht von Giftstoffen

Mittlerweile regt sich auch im Kreis Pinneberg Widerstand: Die Gemeinde Seestermühe hat beschlossen, die Klage von Bützflether Bürgern gegen das Großprojekt finanziell zu unterstützen. Aus Sorge um den Dreck, der aus der geplanten Verbrennungsanlage in den Kreis Pinneberg geweht würde.

Davon, dass in Bützfleth eine Dreckschleuder entstehen soll, ist die dortige „Bürgerinitiative für eine umweltfreundliche Industrie“ überzeugt. Während des Verbrennungsprozesses entstünden hochreaktive Giftstoffe, so Jochen Witt, Vorsitzender der BI. Auch an der Filteranlage solle gespart werden. Im zuständigen Gewerbeaufsichtsamt Lüneburg wird diese Ansicht nicht geteilt. Dort spricht man vom „aktuellen Stand der Technik“.

Das Problem: Bereits 2008 und 2009 wurden Teilgenehmigungen für die Verbrennungsanlage erteilt. Damals wollte die Firma Prokon bauen. Der Pinneberger Kreistag hatte deshalb Ende 2007 per Resolution das Land aufgefordert, die Menschen in der Haseldorfer Marsch zu schützen.

Doch 2009 ging Prokon insolvent. Die Sache schien vom Tisch zu sein. Und genau das rächt sich nun. Die Firma, die nun (zu Ende) bauen will, hat die alten Pläne wieder aufgenommen. Das Gewerbeaufsichtsamt Lüneburg hat Ende des vergangenen Jahres die Betriebsgenehmigung erteilt und sieht keinen Grund für eine erneute Beteiligung des Umlands.

