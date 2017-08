Erneut LKW im Graben : Dorfstraße Raa-Besenbek bleibt gesperrt

vergrößern 1 von 1 Foto: Lottmann 1 von 1

Raa–Besenbek | Drei in den Graben gerutschte Lkw in sechs Wochen – das ist die Bilanz an der Raa-Besenbeker Dorfstraße. Am Mittwoch ist der vorerst letzte Fall passiert. Ein Lkw, der mit Papier beladen war, rutschte in einer Kurve in den Graben – genau an der gleichen Stelle, an der schon die anderen Unfälle passiert waren.

Einen Grund für die Zwischenfälle sieht Kerstin Westphal vom Amt Elmshorn Land in der Vollsperrung der Bundesstraße B431 zwischen Elmshorn und Neuendorf. Viele Lkw-Fahrer würden, trotz Verbot, den Schleichweg über die Raa-besenbeker Dorfstraße nehmen, um die Baustelle zu umfahren.

Außerdem haben zahlreiche Autofahrer in den vergangenen Wochen die Banketten kaputtgefahren. Deshalb sperrt das Amt Elmshorn Land ab sofort die Dorfstraße für alle Autofahrer außer für Anwohner. Das gilt so lange, bis die B431 wieder freigegeben ist und die Dorfstraße nicht mehr als Abkürzung genutzt wird. Voraussichtlich wird die B431 am 4. September wieder freigegeben.

