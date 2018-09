„Distanz zu Gott anerkennen“

von

29. September 2018, 15:00 Uhr

Zu Besuch in einem buddhistischen Tempel in Japan: Alles ist anders und ungewohnt. Mein Blick geht hin zu dem Zentrum des Innenraumes, den Altar, den Ort, auf den alle Verehrung hin ausgerichtet ist. Dieser Altarraum ist von einem kleinen Zaun umgeben und ist so vom übrigen Raum abtrennt. In den inneren Bereich dürfen nur Mönche treten, und dies offensichtlich auch nur dann, wenn es etwas zu ordnen gibt oder der spiegelnde dunkle Lack des Bodens gesäubert werden muss. Ich muss unwillkürlich an so manche Schulklasse denken, die ich durch christliche Kirchenräume geführt habe.

Ich habe die Schüler und Schülerinnen eingeladen, jeden Winkel der Kirche zu entdecken. Die Kirche, der Kirchenraum sollte nicht fremd bleiben, sondern sollte vertraut werden.



Da bleibt eine Distanz und Unverfügbarkeit





Die Kirche sollte ein Ort werden, um sich wohl zu fühlen.

Mit Blick auf den kleinen Zaun vor dem „Heiligen“ im japanischen Tempel wird mir deutlich, wie sehr wir uns im evangelischen Glauben darum bemühen, uns Gott anzunähern. Gott ist uns nahe. Das ist eine wichtige Aussage. Doch dabei droht ganz in Vergessenheit zu geraten, dass Gott immer auch der oder die ganz andere ist.

Gott bleibt auf eine Weise immer anders, fremd und unzugänglich. Zu Gottes eigentlichem Wesen können wir in dieser Welt überhaupt nicht vordringen. Da bleibt immer eine Distanz, eine Unverfügbarkeit. Wir haben Gott viele Namen gegeben, viele Eigenschaften zugedacht. Doch alle zusammen reichen in keiner Weise aus, um Gottes Wesen und Sein zu beschreiben. Wir können uns immer nur annähern und merken dann im nächsten Augenblick, wie weit wir doch von Gott entfernt sind. Dieser innere Zaun, der die Distanz hält, ist wichtig, damit wir Gott nicht am Ende zu einem Menschen machen. In der Zeit von Krankheit und innerer seelischer Not rufen Menschen zu Gott. Doch Gott ist nicht der übermächtige Arzt, der unsere Befindlichkeit und unsere Krankheit vollständig und umfassend erklären und behandeln kann. Gott öffnet vielmehr unsere inneren Türen und Fenster zu einer ganz anderen Welt. Einer Welt, die größer und weiter ist, als alles, was uns beschäftigt und bedrängt.



In Zeit seelischer Not rufen Menschen Gott zu





Gott ist heilig. Bei Gott ist alles heil und ganz. Davon können wir lediglich etwas – nie alles – ahnen. Wir bleiben immer auf dieser Seite. Die andereSeite ist die Seite Gottes, die uns in ihrem Glanz entgegen leuchtet. Der kleine Zaun im japanischen Tempel erinnert mich daran, dass dieseinen guten Sinn hat und uns gut tut.