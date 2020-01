Digitalpakt: Geld fließt erst 2021 nach Elmshorn

Stadt erhält maximal 2,3 Millionen Euro / Förderanträge werden im Sommer gestellt

24. Januar 2020, 18:41 Uhr

Elmshorn | Die Digitalisierung an den Elmshorner Schulen ist längst in vollem Gange. Doch Geld aus dem Digitalpakt ist bisher noch nicht in die sechs Grundschulen und sechs weiterführenden Schulen in Trägerschaft der Stadt geflossen. Bisher musste die Stadt die Kosten komplett selbst tragen. Doch das wird sich ändern. „Wir gehen davon aus, dass 2021 die Fördermittel von uns abgerufen werden können“, betont der Erste Stadtrat Dirk Moritz. Die entsprechenden Anträge werden bis zum Sommer in Kiel gestellt. Das Förderprogramm werde enorm dabei helfen, diese große Aufgabe umzusetzen. Und ganz wichtig: „Es geht uns kein Fördergeld verloren.“ Ebenso wichtig: Baumaßnahmen an den Schulen können beauftragt und – wenn die Rechnungen vorliegen – Fördergeld abgerufen werden.

Der Digitalpakt, den der Bund auf den Weg gebracht hatte, läuft bis 2024. 124 Millionen Euro gehen ans Land, 14,7 Millionen Euro an den Kreis. Und Elmshorn? 2,3 Millionen Euro ist der Höchstbetrag, mit dem die Stadt Elmshorn rechnen kann. Und natürlich wollen die Verantwortlichen im Rathaus diesen Betrag am Ende auch abrufen. „Das Land fördert einmalige investive Maßnahmen“, betont Moritz. Es sei sehr aufwendig, die entsprechenden Anträge zu erstellen.

Die Stadt Elmshorn hatte sich lange vor Verabschiedung des Digitalpakts auf den den langen Weg gemacht. Anschluss ans Breitbandnetz. Internet für alle Klassenräume. Flächendeckende WLAN-Ausleuchtung. Mehr als 1000 neue Rechner, Tablets und Smartphones. Interaktive Tafeln und Beamer. Zwischen 2019 und 2023 wollte die Stadt 3,7 Millionen Euro in die zwölf Einrichtungen investieren. So hatte es die Politik schon im Oktober 2018 beschlossen. Fünf neue Stellen sollten geschaffen werden. Diese Kosten und die Folgekosten der IT-Offensive muss die Stadt allein tragen.