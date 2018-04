Diese Container sollen weg

Kölln-Reisieker Umweltausschuss votiert einstimmig für Schließung des Stellplatzes am Reisieker Weg

von Michael Bunk

17. April 2018, 16:00 Uhr

Zwei Glas- und fünf Papier-Container – der Stellplatz am Reisieker Weg in Kölln-Reisiek gehört zu den größeren Wertstoffsammelstellen im Elmshorner Umland. Bald wird er der Vergangenheit angehören. Der Umweltausschuss der Gemeinde hat einmütig für seine Schließung votiert. Dass die Mitglieder der Gemeindevertretung dieser Empfehlung während ihrer Sitzung am Donnerstag, 19. April, folgen, gilt als sicher. Der Grund für diesen Schritt: Rund um die Container gleicht das Gelände regelmäßig einer Müllhalde. Das ist nicht neu und kein ureigenes Kölln-Reisieker Problem, aber: „Bei Farbeimern und Kanistern, bei denen der Inhalt gefährlich sein könnte, da ist die rote Linie endgültig überschritten. Dies ist in diesem Jahr bereits mehrfach geschehen“, sagt Bernhard Taut (SPD).

Dabei ist der Vorsitzende des Umweltausschusses alles andere als glücklich, dass dieser Schritt ihm und den anderen Mitgliedern seines Gremiums unausweichlich erschien. Doch letztlich hat sich über viele Jahre auch Frust angefressen, sich immer mit dem gleichen Problem herumschlagen zu müssen. Der Platz am Reisieker Weg liegt abseits der Bebauung und ist schlecht einsehbar – offenkundig ein Lockmittel für Müllsünder, die nach Ermittlungen von Taut nur zu einem kleinen Teil aus Kölln-Reisiek, sondern in Mehrzahl aus Elmshorn und anderen Umlandgemeinden stammen. Vor einem Jahr wurde eine Straßenlaterne aufgestellt, um die dunkle Ecke nachts zu erhellen. Abgeschreckt hat das die wenigsten. Die Idee, den Platz mit Zaun und Tor abzusperren, erwies sich als nicht praktikabel.

In Kölln-Reisiek stehen noch an zwei weiteren Standorten Papier- und Glascontainer: Am Gemeindezentrum, Sandfohrt, und an der Stabeltwiete auf einem Grundstück, das zum Friedhof der Stadt Elmshorn gehört. Ob hier durch weitere Container oder eine öftere Leerung die Schließung des Platzes Reisieker Weg etwas kompensiert werden kann, soll nach Tauts Worten geprüft werden.

Nach Auskunft der GAB haben fast 80 Prozent der Kölln-Reisieker Haushalte eine eigene blaue Papiertonne. Daher würden nach Berechnung der Abfall-Beseitungsgesellschaft drei Papiercontainer ausreichen, um das noch anfallende Volumen an Pappe und Papier aufzunehmen.