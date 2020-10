Zeugen gesucht : Diebe stehlen mehrere hundert Meter Kabel in Horst

Unbekannte haben in einem Rohbau bereits verlegte Kabel aus der Wand gerissen und geklaut. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

von Deborah Dillmann

21. Oktober 2020, 16:08 Uhr

Horst | Großes Ärgernis für die Bauleitung: Unbekannte sind am Wochenende vom 17. bis 19. Oktober in einen Rohbau in Horst (Kreis Steinburg) eingedrungen und haben dort mehrere hundert Meter Kabel gestohlen. Die waren allerdings größtenteils bereits verlegt, weshalb durch den Diebstahl nun auch weitere Meter unbrauchbar geworden sind. Das teilte Polizeipressesprecherin Merle Neufeld am Mittwoch (21. Oktober) mit.

Unbekannte reißen Kabel aus der Wand

Die Diebe sollen sich im Zeitraum von 18 Uhr am Sonnabend (17. Oktober) bis Montagmorgen (19. Oktober) Zutritt zu dem Rohbau in der Straße Am Markt verschafft haben. Im Inneren rissen sie 300 Meter bereits verlegte Kabel von unbekanntem Wert aus der Wand. Durch diese Aktion machten sie weitere 200 Meter ebenfalls verlegter Kabel nicht mehr verwendbar.

Schadenshöhe unbekannt - Zeugen gesucht

Die Ermittlungen laufen. Eine Gesamtschadenshöhe können die Polizeibeamten noch nicht nennen. Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder den Vorfall geben können, werden nun gebeten, sich unter der Telefonnummer (0 41 26) 629 99 30 bei den Ermittlern zu melden.

